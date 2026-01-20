17 Corpi di Polizia locale, 178 mila interventi gestiti e oltre 15 mila ore di servizio

Si è svolta a Tione di Trento, in occasione del patrono San Sebastiano, la XV Giornata provinciale della Polizia locale, che ha riunito i 17 Corpi operanti sul territorio trentino. Un appuntamento annuale durante il quale sono stati conferiti i riconoscimenti agli operatori distintisi per professionalità, coraggio e spirito di servizio, e che ha rappresentato anche un momento di confronto e di riflessione sull’attività svolta nel corso dell’ultimo anno



Tione (Trento) – L’impegno quotidiano della Polizia locale trova riscontro nei numeri: oltre 178 mila chiamate e richieste di intervento gestite, più di 15 mila ore di servizio notturno, oltre 214 mila violazioni al Codice della strada accertate, migliaia di controlli sul territorio e una costante attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, a conferma del ruolo centrale svolto a presidio della sicurezza e della prossimità nelle comunità trentine.

Festa polizia locale – report 2025

La cerimonia ha preso avvio alle ore 9.30, dopo l’ammassamento in piazza Cesare Battisti, con la partecipazione dei gonfaloni e delle autorità, nonché dei bambini della scuola d’infanzia e della scuola primaria di Tione, l’onore ai caduti con l’alzabandiera e la sfilata per le vie del paese con il maestro di cerimonia, luogotenente degli Alpini in congedo Vincenzo Fiumara, una rappresentanza della banda di Tione. Tantissimi i presenti: accanto al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, all’assessore all’urbanistica, energia, trasporti, sport e aree protette, Mattia Gottardi, e all’assessore alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia, Simone Marchiori, c’erano il Commissario del Governo per la provincia di Trento Isabella Fusiello, il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, il presidente del Consorzio dei Comuni trentini Michele Cereghini, il sindaco di Tione Eugenio Antolini, il presidente della Comunità delle Giudicarie Giorgio Butterini, oltre a tantissimi sindaci del Trentino, consiglieri provinciali, rappresentanti delle forze dell’ordine, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Dopo la sfilata si è tenuta la messa solenne presso la Chiesa di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista, celebrata da don Celestino Riz con il Coro Azzurro di Strada e, in conclusione, la cerimonia di conferimento delle onorificenze al Cinema Teatro Comunale.

L’assessore Gottardi, nel portare il saluto della Giunta provinciale, ha ribadito “il valore della collaborazione costante e quotidiana che si svolge tra le amministrazioni e i comandi di Polizia locale. La presenza istituzionale di oggi è un segnale concreto di riconoscimento per il ruolo fondamentale che svolgete per la comunità trentina”. L’assessore, nel porre in evidenza i dati del report annuale, con quasi 180 mila interventi nell’ultimo anno a “testimonianza di un’evoluzione significativa del vostro ruolo in questi ultimi due decenni: da vigili urbani ad agenti di Polizia locale, le competenze si sono ampliate, non più solo controllo e sanzioni, ma polizia amministrativa, contrasto ai reati ambientali, presidio della sicurezza stradale, affiancamento ai Vigili del Fuoco negli incidenti, supporto alla Procura della Repubblica e presenza costante nella vita amministrativa delle comunità. Oggi – ha concluso l’assessore – siete sempre più centrali nelle politiche della sicurezza. La Provincia continuerà ad affiancarvi, anche attraverso il Protocollo 2026, con risorse, strumenti e sostegno, per riconoscere pienamente il valore del vostro impegno quotidiano”.

In apertura il sindaco Antolini ha parlato della polizia locale come “presidio quotidiano di legalità e sicurezza, tassello fondamentale delle forze dell’ordine”, evidenziando l’importanza del loro ruolo anche “nel dialogo quotidiano coi cittadini”, mentre il presidente del Consorzio dei Comuni trentini, Michele Cereghini, ha evidenziato come sia “centrale la revisione del Progetto sicurezza e dei criteri di finanziamento del servizio di Polizia locale” per rispondere alle esigenze reali dei territori e riconoscere le “diverse dimensioni organizzative, la complessità dei contesti, le forme di gestione associata e il crescente carico di responsabilità attribuito alla Polizia locale”, e che “il Consorzio dei Comuni continuerà a svolgere un ruolo propositivo promuovendo il dialogo costante con la Provincia”. Il presidente della Comunità delle Giudicarie Butterini ha ricordato la nascita, avvenuta 25 anni fa, del Corpo intercomunale delle Giudicarie e spiegato come la Polizia locale sia “parte integrante del servizio ai cittadini”.

Il comandante del Corpo delle Giudicarie, Carlo Marchiori, ha colto l’occasione per stimolare una riflessione sulla necessità di essere più attrattivi verso le giovani generazioni, quindi il comandante Marchiori e il comandante del Corpo di Polizia Locale di Trento-Monte Bondone Alberto Adami hanno chiesto un minuto di silenzio per ricordato la scomparsa, avvenuta nella notte, del giovane collega della Polizia di Trento, Eddy Martinelli.

Infine il dirigente generale dell’Umst Affari generali della Presidenza e Segreteria della Giunta provinciale, Nicola Foradori, ha ripercorso i numeri della Polizia locale in Trentino.

I numeri. Nel 2025 i corpi di Polizia locale hanno gestito 178.938 chiamate e comunicazioni per richieste di intervento e garantito 15.092 ore di servizio notturno, dopo le ore 22, a presidio della sicurezza urbana. Sul fronte della sicurezza stradale, sono stati rilevati 709 incidenti con feriti, 949 con soli danni alle cose e 6 incidenti mortali, oltre a 243 sinistri risolti per autonoma condotta. Particolarmente significativa l’attività di educazione stradale, con oltre 1.970 ore complessive svolte negli istituti scolastici di ogni ordine e grado: dalla scuola dell’infanzia (429 ore) alla primaria (856), dalla secondaria di primo grado (523) fino alle scuole superiori (162), a conferma dell’impegno nella prevenzione e nella formazione delle giovani generazioni.

Nel complesso sono state accertate 214.719 violazioni al Codice della strada, tra cui 119.299 per superamento dei limiti di velocità e 90.553 per sosta irregolare. Rilevanti anche i controlli su comportamenti ad alto rischio: 140 casi di guida in stato di alterazione alcolica, 12 tra i neopatentati, 14 sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 90 casi di guida senza patente, oltre a 966 veicoli privi di copertura assicurativa e 3.575 per omessa revisione. Importante anche l’attività di polizia giudiziaria, con 971 notizie di reato, 784 interventi su iniziativa o delega dell’autorità giudiziaria, 5 arresti, 199 sequestri, 150 contestazioni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e 56 violazioni al Testo unico sull’immigrazione.

Sul versante della pubblica sicurezza, sono stati effettuati 140 controlli interforze, 157 controlli sui mezzi pubblici, 1.123 controlli durante manifestazioni pubbliche, 225 in ambito sportivo e 48 in contesti calcistici, oltre a 18 sgomberi di edifici e accampamenti abusivi.

L’attività di controllo del territorio ha portato inoltre a 956 controlli e all’accertamento di 425 notizie di reato, 501 abusi edilizi, 65 violazioni ai regolamenti comunali, mentre quella in campo ambientale a 1.541 controlli, 41 notizie di reato, 5 sequestri, 122 violazioni amministrative, 1.408 violazioni regolamentari e 85 recuperi di veicoli in stato di abbandono; sotto il profilo del commercio i controlli sono stati 6.189 con 6 notizie di reato, 194 violazioni amministrative, 38 violazioni di regolamenti e 11 violazioni legate a minori e consumo di alcol. Infine fra le altre attività vi sono 628 violazioni di regolamenti comunali in ambiti diversi da edilizia, ambiente e commercio, e 18.564 attività informative, tra accertamenti anagrafici e verifiche di natura amministrativa.

I premiati. Nel corso della cerimonia sono state conferite le onorificenze agli operatori che si sono distinti per meriti e professionalità:

Corpo di Polizia locale Trento – Monte Bondone

Assistente Capo Silvano Caldini

Per la prontezza e l’efficacia dimostrate nell’intervento a seguito di un furto su autovettura, conclusosi con il recupero della refurtiva e l’individuazione del responsabile.

Corpo di Polizia locale intercomunale Rovereto e Valli del Leno

Vice Sovrintendente Walter Feller

Agente Davide Tagliani

Agente scelto Federico Fellin

Agente Orlando Ottomani

Per la gestione di un complesso intervento su veicolo rubato, affrontato con spirito di iniziativa, coraggio operativo e pieno coordinamento interforze.

Corpo di Polizia locale Alta Valsugana

Agente Mirko Del Vecchio

Agente Andrea Valduga

Per l’immediato intervento che ha consentito di bloccare l’autore di furti seriali, assicurandolo all’Autorità giudiziaria e restituendo la refurtiva alle vittime.

Corpo di Polizia locale Alto Garda e Ledro

Ispettore Fabrizio Demartin

Per il tempestivo e competente coordinamento di un intervento su sinistro stradale, garantendo la sicurezza delle persone e il corretto svolgimento delle attività di polizia giudiziaria.

Corpo di Polizia locale Avisio

Vice Commissario Nicola Nardin

Vice Ispettore Elena Gobbi

Vice Sovrintendente Alessio Franceschini

Agente Giuseppe Sposaro

Per la gestione altamente professionale di un grave caso di maltrattamenti familiari, culminata nella tutela delle vittime e nell’arresto dell’autore.

Corpo di Polizia locale Valle del Chiese

Vicecomandante Paolo Giovanelli

Sovrintendente Anita Zanetti

Assistente Guido Carraro

Agente Niccolò Franceschetti

Agente Alessio Cimarolli

Agente Francesco Romele

Agente Luca Giacometti

Per il contributo determinante all’individuazione dei responsabili di una rapina a mano armata grazie a un’eccellente attività info-investigativa e al coordinamento interforze.

Corpo di Polizia locale Rotaliana

Vice Commissario Diego Dalmonego

Sovrintendente Ilaria Dellai

Agente Caterina Sighel

Agente Francesco Franceschi

Per l’elevata professionalità e il coraggio dimostrati nella gestione di un gravissimo evento criminoso e nella successiva complessa attività investigativa.

In breve

Meteotrentino si rinnova. Online il nuovo sito per conoscere e proteggere il territorio

Consegnate le chiavi degli appartamenti di “Vallarsa da vivere”

A Madonna di Campiglio svelate le Ducati della MotoGp

Salute e sicurezza in ottica di genere

Ancora segnalazioni di tentativi di truffa con messaggi Sms