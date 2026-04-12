San Pellegrino: morto un 24enne veneziano. Romano d’Ezzelino, 14enne travolge in scooter un anziano

Esce di strada con la moto sul San Pellegrino: morto un 24enne veneziano. Romano d’Ezzelino, 14enne travolge con lo scooter un pedone sulle strisce: morto un 85enne

NordEst – Sabato tragico sulle strade del NordEst . a prima vittima della stagione motociclistica è un giovane veneto: Pietro Serafin, 24 anni, di Mestre, è morto dopo essere caduto in sella alla sua moto sulla strada del passo San Pellegrino, al confine fra Trentino e Veneto, in località Zingari a Soraga di Fassa. Il giovane stava tornando da una gita con due suoi amici quando, improvvisamente, ha perso il controllo della due ruote ed è finito fuori strada, battendo violentemente la testa. Sul posto i vigili del fuoco di Moena, la polizia locale della Val di Fassa e i sanitari con l’elicottero che hanno tentato per diverso tempo di rianimare il 24enne. Troppo gravi le ferite riportate.

Incidente in scooter, muore anziano

ragedia nella serata di sabato a Romano d’Ezzelino, nel Vicentino, dove un ragazzino di 14 anni alla guida di uno scooter ha travolto un uomo che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’impatto è stato violentissimo e per la vittima, un anziano di 85 anni, non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Il minorenne, residente nel Trevigiano, è rimasto ferito nell’incidente ed è stato trasportato al pronto soccorso in condizioni gravi, oltre a trovarsi in stato di choc per quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del Suem 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’investimento.