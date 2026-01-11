Intervento domenica pomeriggio dei vigili del fuoco in zona laghetti di Colbricon, forse una sigaretta all’origine

Sotto controllo dalla serata, l’incendio boschivo a San Martino di Castrozza, nei pressi dei laghetti di Colbricon a breve distanza dalle piste da sci. Accertamenti in corso sull’origine del rogo, non si esclude un mozzicone di sigaretta. I monitoraggi proseguiranno durante la notte con varie squadre

Le immagini del rogo in zona laghetti di Colbricon (ph vvf San Martino di Castrozza)

In aggiornamento

San Martino di Castrozza (Trento) – Emergenza domenica pomeriggio per un incendio boschivo a San Martino di Castrozza, nei pressi dei laghetti di Colbricon, a breve distanza dalle piste da sci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di San Martino di Castrozza, i carabinieri in servizio sulle piste, ma anche Forestale e Soccorso alpino, che hanno operato in piena sinergia, anche nel monitoraggio della situazione.

Fiamme sotto controllo

“In serata – conferma l’Ispettore dei vigili del fuoco, Alberto Tisot – la situazione è sotto controllo ma verrà monitorata durante la notte con varie squadre. Lunedì mattina riprenderanno eventuali operazioni di spegnimento di focolai, con l’elicottero, che si è confermato decisivo per controllare le fiamme”.

Le origini del rogo

All’origine dell’incendio potrebbe esserci un mozzicone di sigaretta, che ha innescato il rogo, sui terreni particolarmente secchi in queste settimane, alimentato anche dalle raffiche di vento del pomeriggio.

Altre immagini dell’intervento