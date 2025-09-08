Incidente stradale lunedì mattina a San Martino di Castrozza

Il mezzo, ha urtato una barriera in una curva lungo la ss 50 uscendo dal paese. L’allarme è stato lanciato dallo stesso conducente che ha riportato traumi non gravi. Subito dopo è stato trasferito a Trento in elicottero

I primi soccorsi dopo l’incidente (ph vvf SMart)

San Martino di Castrozza (Trento) – Nella tarda mattinata di lunedì, sanitari, vigili del fuoco ed elisoccorso in azione a San Marti no di Castrozza per prestare soccorso al conducente di un furgone, in seguito ad un incidente stradale. Il mezzo, ha urtato una barriera in una curva lungo la ss 50 uscendo dal paese. L’allarme è stato lanciato dallo stesso conducente che ha riportato traumi non gravi.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il passeggero, rimasto lievemente ferito ma cosciente. Dopo le prime cure sul posto, è stato deciso il trasferimento con l’elicottero sanitario all’ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti.