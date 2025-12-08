Piolets d’Or 2025: il programma ufficiale dell’evento sulle Dolomiti

Dal 9 al 12 dicembre San Martino di Castrozza in Trentino, accoglierà l’edizione 2025 del Piolets d’Or, gli Oscar dell’alpinismo internazionale. Per il secondo anno consecutivo l’evento si svolge tra le Dolomiti, area simbolo per la storia dell’alpinismo mondiale e straordinario terreno di avventur. A Imèr martedì 9 dicembre serata dedicata ai “Climbers per la Pace” con documentario e riflessione a tema

Le immagini dell’edizione 2024 (ph © P. Drozdz)

NordEst – Piolets d’Or 2025 si apre martedì 9 dicembre con una serata interamente dedicata all’alpinismo nelle Dolomiti. Alle ore 21.00, presso la Sala Congressi, verrà proiettato il documentario “100 Solleder – Lettenbauer” di Emanuele Confortin, che ripercorre la celebre ascensione del 1925 sulla parete Nord-Ovest del Civetta compiuta da Emil Solleder e Gustav Lettenbauer. Il film, arricchito da materiali d’archivio e dalle testimonianze di alcuni dei protagonisti della storia dell’alpinismo dolomitico, rappresenta un omaggio a uno dei capitoli più significativi del dolomitismo. Al termine della proiezione è prevista una tavola rotonda, con la partecipazione di ospiti speciali; l’iniziativa nasce dalla preziosa collaborazione con il Trento Film Festival e la fondazione Dolomiti Unesco, partner dell’evento. L’ingresso alla serata è libero.

I premiati 2025

La giornata di mercoledì 10 dicembre sarà dedicata all’incontro tra pubblico e professionisti della montagna. A partire dalle ore 17.00, al Palazzetto dello Sport, le guide alpine “Aquile” di San Martino di Castrozza e Primiero offriranno prove di arrampicata aperte a tutti. In serata, alle ore 21.00, la Sala Congressi ospiterà lo slideshow “Alpine rock around the World”, una selezione di immagini e video presentati dall’alpinista e fotografo David Chambre. Seguirà una tavola rotonda moderata da Luca Calvi, traduttore ed esperto di alpinismo, insieme al Presidente di GHM Christian Trommsdorff, con ulteriori interventi di ospiti internazionali. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita.

Giovedì 11 dicembre sarà il momento più atteso del programma: la giornata clou dei Piolets d’Or, che avrà come centro operativo il Palazzetto dello Sport di San Martino di Castrozza, trasformato per l’occasione nel Base Camp dell’evento. Quest’anno la cerimonia ufficiale assume un significato ancora più importante anche alla luce del fatto che coincide con la Giornata Internazionale della Montagna che si celebra ogni anno l’11 dicembre per sottolineare l’importanza delle montagne per la vita sulla Terra, sensibilizzare sullo sviluppo sostenibile delle regioni montane e promuovere la loro tutela.

Le celebrazioni sono coordinate a livello globale dalla FAO e sono iniziate dopo l’Anno Internazionale delle Montagne del 2002. Dalle ore 14.00 alle 17.00 il pubblico potrà assistere alla presentazione delle ascensioni candidate, raccontate direttamente dagli alpinisti protagonisti, in un raro momento di confronto e approfondimento aperto a tutti. A partire dalle ore 18.00 si entrerà nel vivo della cerimonia con la Serata di Gala dei Piolets d’Or, riservata esclusivamente agli ospiti e ai partecipanti registrati. La celebrazione proseguirà alle ore 21.00 con la Cena di Gala in formula standing buffet, sempre su prenotazione. La giornata si concluderà alle ore 23.00 con il Piolets d’Or After Party, accompagnato da drinks e DJ set, accessibile liberamente anche a chi non partecipa alla cerimonia ufficiale.

A Imèr, Alpinismo per la Pace