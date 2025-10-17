La continuità dei servizi postali sarà garantita da uno sportello dedicato nell’ufficio postale di Fiera di Primiero

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale a San Martino di Castrozza, sarà interessato da interventi di ristrutturazione diretti alla realizzazione di un co-working.

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale in via Passo Rolle 123 a San Martino di Castrozza, sarà interessato da interventi di ristrutturazione diretti alla realizzazione di un

co-working. Una nuova sede per il co-working dopo il progeto di Siror (ex Municipio).

“Polis, Spazi per l’Italia”

La sede ai piedi delle Pale di San Martino, è inserita nell’ambito di “Polis – Spazi per l’Italia”, il progetto di Poste Italiane che prevede di mettere a disposizione 250 spazi su tutto il territorio nazionale, 80 dei quali sono in corso di attivazione in comuni con meno di 15.000 abitanti. L’obiettivo è di realizzare la rete di co-working più diffusa, digitalizzata, accessibile e immediatamente disponibile del Paese: postazioni di lavoro, spazi di riunione, servizi condivisi, aree dedicate a eventi e formazione la cui fruizione è aperta ai privati, alle aziende e alla pubblica amministrazione, università, centri di ricerca con i quali possono essere definite apposite convenzioni di servizio per rispondere al meglio alle esigenze e alle vocazioni di ciascun territorio/stakeholder.

Servizi postali a Fiera di Primiero

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Fiera di Primiero in via Angelo

Guadagnini 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35, il sabato fino alle 12:35. L’ufficio postale di San Martino di Castrozza riaprirà al termine dei lavori con i consueti orari.