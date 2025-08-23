In tv la polemica è sui soldati in Ucraina. Sulle grandi opere: bypass di Trento ma non solo

Il vicepremier ospite della Lega a Pinzolo annuncia il via libera alla circonvallazione di Pinzolo, garantendo l’apertura del cantiere entro l’autunno. Ma il tema nazionale è lo scontro con la Francia sui soldati in Ucraina

Trento – “Sentivo parlare della circumvallazione di Pinzolo da quando ero un bambino, quarant’anni fa, per togliere il traffico dal centro di Pinzolo. Avete visto le ruspe, dalle parole siamo passati ai fatti, e fra pochi mesi le macchine non passeranno più dal centro di Pinzolo, come già accade a Campiglio”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini nel corso di un incontro organizzato dalla Lega a Pinzolo (Trento).

Salvini a ruota libera ha parlato anche del Bypass di Trento assicurando che saranno recuperati i mesi persi per il cantiere nel corso degli ultimi anni. Immancabile il riferimento del Ministro per le infrastrutture e trasporti al ponte sullo stretto di Messina, che potrebbe garantire anche un importante risvolto occupazionale e far tornare tante eccellenze lavorative in Italia contrastando la fuga dei cervelli. Come il ponte, anche le olimpiadi invernali per Salvini sono il simbolo di un’Italia che cresce. Obiettivo, rendere il ponte operativo dal 2032.

La polemica sui soldati con Macron

Il vicepremier ha parlato anche di politica interna e internazionale, ritornando sulla polemica con la Francia: “Macron è un po’ permaloso. ‘Attaccati al tram’ non è un insulto. C’è qua qualcuno che è pronto a mandare suo figlio a combattere in Russia? Macron si metta caschetto e giubbetto e ci vada lui”. Secondo Salvini, “il vero pericolo non è la Russia, ma il terrorismo islamico”. E “vedere veli integrali anche qui nella Valli non è un buon segno”.

Il vicepremier ha poi lanciato la proposta di “togliere la prima casa dal calcolo dell’Isee” per restituire i bonus a chi davvero ne ha bisogno. Prima dell’intervento del leader leghista, è intervenuto sul palco anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ha parlato del “rischio lupi”, degli investimenti fatti per le Olimpiadi invernali che avranno una ricaduta sul territorio, e sulla necessità di combattere lo spopolamento convincendo i giovani, anche con nuove agevolazioni, a tornare o a restare a vivere nei Comuni delle valli.

