Nei giorni scorsi il passaggio di società per il calciatore trentino, originario del Vanoi

Esordio in campionato sabato sera 23 agosto all’Olimpico con la Roma. Italiano accoglie in gruppo l’ultimo arrivato: il trentino Nadir Zortea, in arrivo dal Cagliari. Dopo un anno in Sardegna, Zortea se ne va. Il Cagliari ha completato la cessione di Nadir Zortea al Bologna, il 20 agosto 2025

NordEst – Arrivo importante, ancor di più perché Holm figura tra gli indisponibili per una lesione muscolare al bicipite sinistro: il terzino svedese rientrerà dopo la sosta, mentre Miranda salterà la Roma per squalifica e Italiano deve quindi rivedere le corsie di difesa, con De Silvestri e Lykogiannis probabili titolari e Zortea pronto a provare a bruciare le tappe per strappare una maglia sulla destra.

L’esterno trentino, classe ’99 arriva in Emilia, l’accordo che è stato siglato avrebbe un valore di 7,5 milioni di euro, secondo la stampa locale. Il Cagliari aveva riscattato il giocatore dall’Atalanta per 5 milioni di euro. Nell’ultima stagione Zortea aveva segnato 6 gol e 2 assist in 37 partite fra la Serie A e la Coppa Italia. Nei giorni scorsi, sono rientrati in gruppo Ferguson e Bernardeschi, vittime rispettivamente di un guaio muscolare al polpaccio e di un infortunio al ginocchio destro. Il Bologna ricomincia dall’Olimpico: il campo sul quale è tornato ad alzare la Coppa Italia lo scorso 14 maggio, a 51 anni di distanza dall’ultima volta.

