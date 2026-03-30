Intervento Aiut Alpin Dolomites e uomini del Cnsas di Funes

Lunedì pomeriggio, elicottero Aiut Alpin Dolomites e uomini del Cnsas di Funes per una salma, localizzata in mattinata nella neve da alcuni scialpinisti austriaci e tedeschi

Bolzano – Si potrebbe trattare – anche se per il momento manca la conferma – dello studente cinese Peng Huang, classe ’97, che oltre due mesi fa, dopo un escursione non aveva fatto rientro nel suo alloggio in val Gardena. Erano già state effettuate delle ampie battute di ricerca, però sempre senza esito. Il ritrovamento è avvenuto sulle montagne tra la val Gardena e la val di Funes, proprio dove il giovane si potrebbe essere recato. Con ogni probabilità l’uomo, trovato ora morto, è stato investito e sepolto da una valanga.

Lunedì mattina, verso le ore 11, un gruppo di scialpinisti provenienti da Austria e Germania ha rinvenuto il corpo di una persona durante la salita alla forcella de Mezdì, in val di Funes (provincia di Bolzano). Il Soccorso alpino è stato allertato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Aiut Alpin Dolomites con un elicottero e una squadra del Soccorso alpino Cnsas della val di Funes, che hanno provveduto al recupero della salma.

Il ritrovamento è probabilmente riconducibile ad una valanga che ha trascinato il corpo fino a una quota di circa 2.000 metri. In base ai primi rilievi, si ipotizza che la vittima possa essere il turista cinese la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso dicembre nella stessa zona. L’identificazione formale è attualmente in corso da parte delle autorità competenti.