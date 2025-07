Saldi estivi in Trentino e Veneto: primi segnali positivi. Preoccupano il boom delle vendite online e la chiusura di molti piccoli negozi

ll primo fine settimana di saldi estivi in Trentino ha portato i primi segnali positivi per i commercianti locali. In Alto Adige si parte il 16 luglio. Buoni segnali anche dal Veneto

Trento – “È un’opportunità fondamentale per i nostri negozi, anche se le famiglie continuano a spendere con prudenza”, commenta Ivan Baratella, presidente dei Commercianti del Trentino aderente a Confesercenti del Trentino. Buoni segnali anche dal Veneto, ma La situazione nazionale, rimane preoccupante. I dati Istat di maggio hanno registrato un calo delle vendite al dettaglio del -0,4% rispetto ad aprile, traducendosi in una flessione dello 0,9% in volume rispetto al maggio 2024. Secondo le stime Confesercenti, il secondo trimestre dell’anno si chiuderà con una contrazione del -0,7%: il 2025 rischia di diventare il quarto anno consecutivo di riduzione delle vendite.

“La situazione è ancora più critica per le piccole superfici commerciali – spiega Baratella – le nostre stime parlano di una perdita del 2% delle vendite in volume rispetto a maggio scorso e del 2,3% nei primi cinque mesi dell’anno. Anche il settore alimentare, tradizionalmente più stabile, perde quasi un punto percentuale in volume dall’inizio dell’anno.” Il presidente sottolinea come questa tendenza tocchi da vicino anche il Trentino: “Stiamo assistendo a una progressiva riduzione della rete di piccole superfici commerciali nei centri urbani. I negozi di vicinato rischiano di diventare sempre più rari, lasciando i nostri centri storici privi di quei presidi commerciali che li rendono vivi e attrattivi.” Nonostante le difficoltà, i saldi continuano ad attrarre i consumatori. Il sondaggio Confesercenti-IPSOS mostra che 6 italiani su 10 hanno pianificato acquisti durante i saldi, per un giro d’affari stimato intorno ai 3,5 miliardi di euro a livello nazionale. Il budget medio previsto è di circa 218 euro a persona, con la fascia di spesa più comune attorno ai 100 euro.

“Sono numeri che confermano l’alto gradimento dei saldi da parte dei consumatori, anche in un contesto di prudenza nelle spese. La nostra provincia permette di utilizzare le vendite particolarmente favorevoli in totale autonomia, purché ci sia un arco temporale di 60 giorni tra un periodo in saldo e l’altro”, precisa Baratella. “Questa flessibilità rispetto ad altre realtà, nel tempo ha fatto perdere il valore comunicativo dello strumento del saldo”. Le calzature si confermano le regine dei saldi 2025, scelte dal 53% dei consumatori, seguite da t-shirt e top (50%) e pantaloni e gonne (38%). In media, chi acquista punta su quasi 4 prodotti, ma scelti con cura.

Alcune regole da seguire

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. A differenza degli acquisti nei negozi fisici, in quelli online è possibile restituire il prodotto o effettuare cambi entro 14 giorni dal ricevimento.

2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.

3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.

4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

5. Indicazione del prezzo: obbligo di indicare il prezzo normale di vendita (tenendo conto anche della Direttiva Omnibus, recepita dal D.lgs 26/2023, in base alla quale va comunicato il prezzo più basso applicato alle generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti l’avvio dei saldi), lo sconto e il prezzo finale.

Il calendario 2025

Calendario confcommercio saldi (Confcommercio)