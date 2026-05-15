Sait, vendite a 618 milioni con 2,6 milioni di utile

I dati di bilancio, quelli dello scorso anno, fanno notare una crescita delle vendite al pubblico da parte del Sistema SAIT che raggiungono i 618 milioni di euro, con un incremento di 35 milioni di euro rispetto al 2024. L’utile, 2,6 milioni di euro, aumenta rispetto a quello dell’anno precedente. Continua a crescere anche il patrimonio netto, che passa da 118 milioni di euro del 2024 a 123 milioni di euro. Bilancio positivo anche per DAO, con oltre 650 milioni di vendite

Trento – “Inutile dire che anche l’esercizio in esame è stato complesso, segnato da un contesto internazionale caratterizzato da forti tensioni e da un’instabilità economica che continua a incidere sui mercati e sui consumi. In questo scenario, il nostro Sistema ha però dimostrato solidità, capacità di adattamento e grande senso di responsabilità”, ha commentato il Presidente di SAIT, Renato Dalpalù. “SAIT presenta conti in ordine e, come Sistema, registra un incremento delle vendite al pubblico: un risultato che conferma la fiducia con cui i Consumatori, i Soci e non soci, continuano a scegliere la nostra offerta. Un dato ancora più significativo se si considera come, in un contesto economico che spinge le famiglie verso consumi sempre più prudenti e difensivi, stiano cambiando profondamente anche le abitudini di acquisto”.

“C’è infine un aspetto che considero centrale e che rappresenta uno degli elementi distintivi del Sistema SAIT/Famiglie Cooperative”, conclude Dalpalù. “Continuiamo a investire risorse importanti per garantire la presenza e la continuità di una rete capillare composta da 382 punti vendita. Di questi, 366 appartengono alle Famiglie Cooperative, così distribuiti: 283 in Trentino, 41 in Alto Adige e 42 fuori regione. Gli altri 18 fanno parte della Rete Diretta. Molti di questi punti vendita operano in territori periferici e con volumi che difficilmente consentirebbero una sostenibilità autonoma. È una scelta precisa, che va oltre la logica economica: significa mantenere servizi essenziali, presidio sociale e qualità della vita nelle comunità locali, contribuendo in modo concreto a uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo”.

Risultati 2025. Nel complesso, nel 2025 il Sistema SAIT ha registrato vendite al pubblico per 618 milioni di euro lordi, in crescita di 35 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Una crescita che dimostra la solidità del Sistema costruita grazie al consolidamento perseguito nel tempo. Il valore della produzione del Consorzio SAIT è cresciuto in maniera sensibile, da 425 milioni di euro nel 2024 a 453 milioni di euro registrati nel 2025, grazie all’aumento dei ricavi provenienti da vendite. Complessivamente l’utile, pari e circa a 2,6 milioni di euro, risulta in linea con quello del 2024, di cui 1,7 milioni di euro distribuiti ai soci sotto forma di dividendo.

Il patrimonio netto da 118 milioni di euro passa a 123 milioni di euro a fronte di un capitale investito di 250 milioni di euro quindi con una copertura di oltre il 50%. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre è pari a 33 milioni con un rapporto PFN/EBITDA pari a 1,98 quindi da considerare molto positivo al fine dei rapporti con il sistema finanziario. I dipendenti di SAIT e delle società controllate sono complessivamente 501; circa 300 lavoratori operano invece presso le strutture consortili pur essendo alle dipendenze di aziende terze. Nel complesso, il sistema SAIT (Consorzio + Famiglie Cooperative) conta circa 2600 unità.

Si esprime particolare soddisfazione per il lavoro fatto nell’ambito delle attività finalizzate al rafforzamento dei processi di pianificazione, monitoraggio e analisi economico finanziaria, a supporto di una gestione progressivamente più strutturata e orientata al miglioramento delle performance da parte del Consorzio e delle Famiglie Cooperative, il tutto all’insegna di una grande collaborazione all’interno del sistema. Nell’esercizio 2025 sono stati coordinati dal Consorzio la ristrutturazione o l’apertura di 43 negozi, interessando indicativamente il 15% delle superfici di vendita.

Rimane stabile la quota di mercato sulla provincia di Trento dove, la copertura dell’insegna Coop, è pari a circa il 35% (escludendo i discount). All’interno del sistema Coop, SAIT con le proprie associate, rappresenta la prima realtà delle medie Cooperative e la settima in termini assoluti dopo le grandi Cooperative nazionali. “Cresce la ricerca della convenienza insieme a una maggiore attenzione verso i prodotti freschi, i consumi domestici, il contenimento degli sprechi e il recupero degli avanzi.



In uno scenario caratterizzato da consumi stagnanti e da una ridotta disponibilità economica, nel 2025 il Consorzio si è impegnato concretamente nella difesa del potere d’acquisto, anche attraverso la riduzione continuativa dei prezzi di migliaia di referenze grazie all’iniziativa Sempregiù», ha commentato Luca Picciarelli. “Desidero inoltre esprimere grande soddisfazione per il miglioramento diffuso dei risultati delle Cooperative socie del Consorzio, frutto di anni di rigore nella gestione e di un forte orientamento verso Soci e clienti, che sempre più spesso ci scelgono come punto di riferimento per le loro dispense”.

Prospettive per il 2026. La strategia attuata dal Consorzio nel 2025 si confermerà anche nel 2026. Si continuerà sulla linea di supporto costante verso i propri Soci, sia in termini di politica commerciale, sia in termini di controllo costi, garantendo pertanto alle Famiglie Cooperative una sempre più significativa erogazione di risorse. Sono in scadenza i seguenti consiglieri: Maria Elisa Andreolli – Famiglia Cooperativa Monte Baldo; Antonio Zeni – Famiglia Cooperativa Mezzano; Maria Grazia Tonidandel – Famiglia Cooperativa Brenta e Paganella; David Loss – Famiglia Cooperativa Bassa Valsugana; Andrea Oss – Famiglia Cooperativa Perginese; Giorgio Paternolli – Famiglia Cooperativa Alta Valsugana.

Oltre ai 6 consiglieri in scadenza, giunge al termine del mandato anche il Presidente di SAIT, Renato Dalpalù, che ha annunciato la propria ricandidatura per un terzo ed ultimo mandato. Nel corso degli anni alla guida del Consorzio, Dalpalù ha dedicato un impegno costante e continuo alla crescita e al rafforzamento di SAIT, seguendo con determinazione ogni fase del percorso e investendo energie, visione e attenzione.

Attività a sostegno del territorio. Durante tutto il 2025 SAIT ha rafforzato il proprio impegno a sostegno del territorio e della comunità locale, dedicando particolare attenzione al supporto delle persone in difficoltà e al sostegno della ricerca. Un impegno portato avanti in stretta collaborazione con le associazioni del territorio, senza far venire meno l’attenzione ai giovani e allo sport.

Novità dal 2025 sono le iniziative Dona la Spesa Alimentare e Dona la Spesa Scuola. Si tratta di raccolte alimentari o di materiale scolastico realizzate in collaborazione con il Centro di Solidarietà di Trento nei Punti Vendita coperti dalla rete di volontari. L’attività alimenta l’Emporio Solidale mentre il materiale scolastico è stato donato ad una scuola primaria del capoluogo come parte di un progetto di lezioni di lingua italiana per donne straniere;

Colletta Alimentare: anche nel 2025 è stata confermata la tradizionale Colletta Alimentare in tutti i Punti Vendita che hanno ospitato i volontari delle numerose associazioni coinvolte;

Un morso un sorso di solidarietà: in ottobre in tanti negozi della Cooperazione di Consumo i volontari di Anffas hanno curato l’offerta di prodotti della “merenda felice” per la raccolta fondi a sostegno del progetto APEIRON, il Laboratorio di danza-teatro inclusivo realizzato da Anffas Trentino insieme al Collettivo Clochart con la collaborazione del Centro Servizi Culturali Santa Chiara;

Chicco Sorriso: anche nel 2025 è stata organizzata una raccolta fondi a favore dell’Associazione Donatori Midollo Osseo, attraverso la vendita di riso confezionato con la presenza dei volontari dell’Associazione in 48 negozi;

“Un dolce per te, uno in buono, uno in dono”: campagna di Natale che prevedeva, a fronte di ogni panettone o pandoro Coop acquistato dai Soci la donazione di un buono di pari valore al Socio ed alle associazioni del territorio per un totale complessivo di 3.400 panettoni e 8.340 euro in buoni spesa;

Coop for Gaza: raccolta fondi promossa nei supermercati Coop che ha permesso al movimento nazionale di donare 643mila euro destinati al sostegno degli ospedali di Medici Senza Frontiere della Striscia;

Iniziative sportive: si ritiene importante sostenere le iniziative sportive perché aiutano a creare legami con la comunità e il territorio, aiutano i ragazzi a adottare uno stile di vita sano, il mondo dello sport insegna il rispetto delle regole, il lavoro di squadra, abbatte barriere culturali, sociali e generazionali. Siamo presenti alla Marcialonga in particolare alla Running con il Coop Running Trophy, sosteniamo la Primiero Marathon, il Tour de Ski, la Trento Half Marathon e tante altre manifestazioni. Inoltre, ad inizio 2025 abbiamo stretto una collaborazione con FIDAL Trentino dove ci vede coinvolti in qualità di sponsor. Una partnership che nasce dalla volontà di sostenere concretamente lo sport giovanile;

Collaborazione con il MUSE – Museo delle Scienze di Trento: in occasione dell’Anno Internazionale delle Conservazione dei Ghiacciai SAIT Coop e Famiglie Cooperative hanno voluto dare il loro contributo avviando una collaborazione con il MUSE, un’istituzione di rilievo conosciuta a livello regionale e nazionale nell’ambito della ricerca.

L’impegno è iniziato con la realizzazione del Calendario 2025 “Gelide meraviglie: la fragile vita dei ghiacciai”, 12 immagini che hanno raccontato la vita sulle vette più alte dei nostri monti per avvicinare Soci e Clienti ai ghiacciai, invitandoli e aiutandoli a conoscerli meglio. Dal Calendario 2025 si sono poi mossi altri due progetti: il Consorzio SAIT e le Famiglie Cooperative hanno contribuito al co-finanziamento di due contratti di ricerca a un giovane ricercatore e a una giovane ricercatrice che si sono occupati di studiare la biodiversità di ambienti glaciali e di analizzare i servizi ecosistemici culturali associati ai ghiacciai.

In breve

Buoni risultati anche per la cooperativa DAO: oltre 650 milioni di vendite, 11 tra nuove aperture e ristrutturazioni e più di 2.000 lavoratori tra sede, società partecipate e rete vendita. Termina il suo mandato il presidente Ezio Gobbi, al suo posto Lorenzo Salvadori.

Cooperative sociali e di abitazione: 2025 complesso ma positivo

Assemblea dei soci BTS: approvati ristorni e finanziamenti