Marco Depaoli ufficializza il suo nuovo Esecutivo

Marco Depaoli a Sagron Mis con l’allora presidente della Giunta provinciale, Lorenzo Dellai

Sagron Mis (Trento) – Via libera al secondo mandato per Marco Depaoli nel piccolo Comune di Sagron Mis, il più lomtano da Trento. Per lui una lunga carriera politica iniziata negli anni ’80, che merita di essere ricordata, proprio ai piedi delle Pale di San Martino e che si intreccia in modo molto stretto con l’attuale Comune di Primiero San Martino di Castrozza e con i referendum che hanno segnato la storia politica locale.

Consigliere e assessore comunale dal 1980 (sindaco a Tonadico dal 1981), Marco Depaoli (classe 1954) ha avuto vari incarichi locali (dal Parco all’ex Comprensorio). Ma è stato anche nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Comuni del Trentino e nell’ex Atesina. Nel 2003 viene eletto in Consiglio provinciale e nominato presidente della prima Commissione Permanente. Rieletto nel 2008, è stato presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol fino a giugno 2011, successivamente vicepresidente vicario fino al 2013. E’ sindaco di Sagron Mis dal 21 settembre 2020, rieletto alle elezioni comuncali del 4 maggio 2025. Nel 2030 saranno 50 anni di impegno politico per la comunità locale: un traguardo non semplice da raggiungere.

La nuova Giunta comunale di Sagron Mis

“Le elezioni del 4 maggio a Sagron Mis – se non si considerano i cittadini iscritti all’AIRE – hanno registrato una partecipazione superiore all’80% e colgo l’occasione per ringraziare gli elettori della fiducia espressa tramite il voto – tiene a precisare il rinnovato sindaco Marco Depaoli – l’elevata partecipazione al voto in realtà come Sagron Mis dimostra la volontà degli abitanti di mantener viva la propria comunità. Ora sono state definite le competenze ai vari assessori. A breve saranno costituite delle commissioni di lavoro dove tutti i consiglieri avranno modo di portare il proprio contributo in base al loro ambito di interesse e la propria professionalità in modo da favorire la partecipazione alle scelte e alle attività promosse dal Comune.

Siamo chiamati a portare avanti il programma elettorale – continua Depaoli – anche con il coinvolgimento e la collaborazione dei cittadini. L’idea è di sviluppare le potenzialità del territorio, valorizzare le sue peculiarità integrandole in una visione più ampia di sviluppo locale attraverso un processo di partecipazione dei cittadini in quanto il bene comune coinvolge tutti e non solo gli amministratori. La sfida non è certo facile per realtà di piccole dimensioni come Sagron Mis, ma siamo convinti che questo territorio di confine e di passaggio, presenti delle caratteristiche ambientali considerevoli. Sagron Mis oltre – conclude il sindaco – oltre al patrimonio ambientale, presenta una propria identità ancora molto viva, frutto del legame per le proprie origini e forse anche per il suo decentramento”.

Tutte le preferenze alle ultime elezioni

SINDACO MARCO DEPAOLI

Bilancio e tributi

Urbanistica ed edilizia privata

Sanità e Rapporti Istituzioni (Provincia, Comunità, Comuni)

Convenzioni con altre Istituzioni (Servizi e Personale)

Altre competenze non delegate

VICESINDACO ORIANO MARCON

Turismo e sport

Sviluppo territoriale e promozione

Sentieristica

Rapporti con le Associazioni

ASSESSORE DALDON ELIO

Lavori pubblici e Viabilità

Agricoltura e Foreste

Usi Civici

ASSESSORE/A BROCH ANNALISA

Comunicazione

Cultura e Istruzione

Famiglia e Politiche sociali

In breve

Sagron Mis, raccontare l’apicoltura femminile. Premiato il progetto “APInRosa. Volti e storie dell’apicoltura femminile in Italia” un format ideato dalla giornalista Valentina Calzavara. Per il Trentino la vincitrice è Gloria Salvadori. Una vita ad un passo dal cielo quella di Gloria, 39 anni, lontano dalla frenesia del mondo a Sagron Mis, in Primiero. Una vocazione atavica, scritta nel Dna di famiglia, che ha segnato Gloria portandola a decidere di vivere tra le vette creando una micro-azienda che produce miele solo in loco con i fiori del posto come il lampone e l’acero del sottobosco. Attualmente sono 13 le famiglie di cui si prende cura, dando risposta ad ogni loro bisogno. La sua azienda è Azienda Agricola La Terra di Mezzo. Le storia di Gloria Salvadori, insieme a quelle delle sue colleghe delle altre regioni, ha dato vita a un grande quanto inedito mosaico di testimonianze che saranno esposte e premiate durante una mostra-evento a Roma il prossimo 19 maggio. A ospitare la cerimonia Palazzo della Valle (Sala Serpieri).