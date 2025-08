A Sagron Mis, l’ufficio postale sarà interessato da interventi di ammodernamento

A lavori conclusi l’ufficio postale di Sagron Mis cambierà il suo tradizionale aspetto grazie anche alla realizzazione di uno sportello ribassato, per richiedere con comodità i servizi della pubblica amministrazione non appena disponibili, oltre ai servizi ed ai prodotti di Poste Italiane. Inoltre, l’intera sala che accoglie i clienti sarà rinnovata, con nuovi arredi e colori nonché di una corsia per non vedenti

Sagron Mis (Trento) – La sede è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. Grazie al progetto Polis sono già stati rinnovati e resi più accoglienti 92 uffici postali in provincia di Trento.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede in via Guadagnini 1 a Fiera di Primiero, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45, il sabato fino alle 12:45. L’ufficio postale di Fiera di Primiero è dotato di sportello automatico Postamat attivo H24, per prelevare denaro contante e svolgere altre operazioni. L’ufficio postale di Sagron Mis riaprirà al termine dei lavori con i consueti orari.