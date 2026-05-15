Sagron Mis, dalla Provincia 820mila euro per il rilancio sociale e culturale del Comune

Approvato il finanziamento su proposta del presidente Fugatti: comprende la riqualificazione di piazza, Centro Civico e Circolo Sociale

Sagron Mis (Trento) – Via libera dalla Giunta provinciale alla riqualificazione territoriale di Sagron Mis. Con un provvedimento proposto dal presidente Maurizio Fugatti, l’esecutivo ha ammesso a finanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo locale, l’iniziativa del comune primierotto denominata “Territori che resistono: rilancio culturale e sociale di Sagron Mis”. Il progetto, che comprende gli interventi di riqualificazione della piazza centrale del paese e del Centro Civico e Circolo Sociale, sarà finanziato con un contributo di 819.694,44 euro, pari al 95% della spesa ammessa a finanziamento nell’importo di 862.836,25 euro e corrispondente al costo complessivo dell’intervento.

“Riqualificare la piazza e il circolo sociale non significa solo aprire un cantiere, ma investire nel cuore pulsante di un paese. Per territori che lottano contro lo spopolamento, avere luoghi di incontro moderni e accoglienti è fondamentale: sono questi i presidi che tengono vive le relazioni, rafforzano l’identità locale e rendono il territorio più attrattivo ed accogliente anche per un turismo sostenibile. La Provincia c’è e continua a impegnarsi affinché anche i centri più periferici abbiano le risorse necessarie per guardare al futuro con fiducia” il commento del presidente Fugatti.

I progetti finanziati

Il progetto riguarda due interventi che compongono il Piano di rilancio territoriale di Sagron Mis: la riqualificazione della piazza centrale del paese e la riqualificazione del Centro Civico e Circolo Sociale, ed è finalizzato nel suo complesso al miglioramento della qualità degli spazi pubblici e dei servizi di aggregazione. Un approccio complementare di entrambi gli interventi con l’obiettivo di valorizzare l’identità del luogo, rafforzare il senso di comunità e la promozione di un turismo sostenibile.

La riqualificazione della piazza prevede un costo di 354.499,40 euro e mira ad offrire uno spazio pubblico in cui architettura, storia e cultura si fondano in un unico ambiente fruibile da cittadini e visitatori. Il secondo lotto, dal costo complessivo di 508.336,85 euro, riguarda la riqualificazione edilizia e funzionale del Circolo Sociale e Centro Civico, struttura vitale per un paese di piccole dimensioni come Sagron Mis, in quanto presidio di socialità e coesione, dove si mantengono vive le relazioni tra gli abitanti e si intrecciano nuove connessioni con gli ospiti, rendendolo motore di sviluppo sostenibile, a beneficio di tutto il territorio. Il provvedimento fissa in un anno il termine di presentazione della documentazione necessaria ai fini della concessione del contributo.