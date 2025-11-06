Da venerdì 7 a domenica 9 novembre 2025, San Martino di Castrozza festeggia il patrono

Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con la Sagra di San Martino di Castrozza, un evento imperdibile “fuori stagione” che unisce la comunità per celebrare il patrono. Focus sui volontari del soccorso con un momento a loro dedicato venerdì sera. Il programma completo

San Martino di Castrozza (Trento) – Il weekend si aprirà, con un momento dedicato ai volontari del soccorso: Vigili del Fuoco, operatori del Soccorso Alpino e piloti del Nucleo Elicotteri. Attraverso la proiezione del docu “Il Nucleo” di Andrea Selva: “Una donna in fin di vita dopo uno scontro frontale, un escursionista recuperato in parete, un uomo colpito da infarto, un fotografo salvato dalle acque di un lago ghiacciato. Quattro storie per raccontare l’attività del nucleo elicotteri di Trento: più di tremila voli all’anno, in buona parte in montagna, anche di notte”. Di seguito, i soccorritori racconteranno la loro fondamentale attività con testimonianze dirette sul loro lavoro sul territorio.

Sabato di sport e festa

La giornata di sabato sarà all’insegna dello sport e della convivialità: mattina e pomeriggio con Open Day Gratuito di Arrampicata presso il Palazzetto dello Sport, in collaborazione con US Primiero Arrampicata e le Guide Alpine Aquile di San Martino. In serata, la sagra entra nel vivo con la tradizionale cena di pesce fresco a base di frittura e seppie in umido. A seguire, musica e intrattenimento fino a tarda notte.

Domenica con la messa solenne

La giornata conclusiva sarà dedicata ai momenti più classici della festa: santa messa in onore del Santo Patrono, seguita dalla suggestiva manovra dimostrativa dei Vigili del Fuoco Allievi di San Martino. Nel pomeriggio: trasferimento al Palazzetto dello Sport per il pranzo tipico. Il pomeriggio proseguirà all’insegna del divertimento e dello spirito di comunità con il torneo di briscola e la tradizionale lotteria. Un weekend ricco, pensato per far incontrare e condividere momenti di riflessione, divertimento e, soprattutto, lo spirito di comunità di San Martino di Castrozza e dei suoi visitatori.