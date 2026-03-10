Contenitore ritrovato vuoto domenica vicino al torrente, indagini in corso

Furto della cassetta delle offerte destinate ad Anffas prima di un funerale: indignazione a Primiero. Visionando le telecamere della zona, non sarebbe ancora stato individuato l’autore del vile gesto

Il paese di Mezzano a Primiero (Trento)



Primiero (Trento) – Ci sono furti che più di altri lasciano il segno nella comunità. Questo è certamente uno di quelli che non passano inosservati. Si tratta di un gesto che ha scosso profondamente il paese. Nella giornata di sabato scorso, poco prima dell’inizio di un funerale nella chiesa di Mezzano, è stata rubata la cassetta delle offerte destinate alla comunità Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità) di Primiero. Il furto, definito da molti come vergognoso, è avvenuto in un momento particolarmente delicato e di raccoglimento per i presenti, ma non è ancora chiaro in che modo e da parte di chi. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando grande dolore e indignazione tra i residenti e tra coloro che sostengono le attività della realtà associativa del territorio.

A segnalare immediatamente l’accaduto sono stati gli addetti della società di servizio funebre, che si sono accorti della scomparsa della cassetta e hanno provveduto ad informare la famiglia della defunta e le forze dell’ordine. La vicenda ha avuto un primo sviluppo nella mattinata di domenica, quando la cassetta delle offerte è stata ritrovata vuota nei pressi di un torrente della zona. Sull’episodio sono ora in corso le indagini da parte della polizia locale e dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e di individuare il responsabile del gesto. Una prima verifica sulle telecamere della zona non avrebbe dato alcun esito. Nel frattempo resta forte l’amarezza nella comunità di Primiero per un episodio che ha colpito non solo un momento di lutto, ma anche una raccolta destinata a sostenere attività sociali e solidali. Se qualcuno avesse ulteriori notizie o avesse notato qualcuno in zona, in merito a quanto accaduto, è invitato a segnalarlo alla stazione dei Carabinieri di zona.

Proprio nei giorni scorsi, un furto con scasso era avvenuto invece in pieno giorno anche di fronte alla centrale di San Silvestro – poco prima di Imèr – dove, erano in corso opere di disgaggio in parete. Poco distante,era parcheggiato il furgone di una impresa locale, dal quale sono stati rubati uno zaino e un portafoglio. Nei pressi delle gallerie lungo lo Schenèr, i ladri hanno gettato dal finestrino lo zaino ma non il portafoglio. Indagini anche in questo caso in corso, da parte dei carabinieri della zona.