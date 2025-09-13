Rubano carburante per 7.000 euro, denunciati due dipendenti

Operazione dei Carabinieri in val Rendena

Trento – I Carabinieri della Stazione di Madonna di Campiglio hanno denunciato due dipendenti di una struttura ricettiva, un italiano e uno straniero, per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. I due sono accusati di aver sottratto carburante per un valore di circa 7.000 euro utilizzando tessere di una compagnia petrolifera, che erano state precedentemente rubate dal loro datore di lavoro. L’indagine è iniziata a seguito della denuncia del furto da parte del titolare della struttura, che aveva segnalato la sparizione di due tessere abilitate a prelievi illimitati di carburante.

Dopo aver rilevato utilizzi sospetti delle tessere presso le stazioni di servizio locali, il datore di lavoro ha informato i Carabinieri, che hanno avviato un’indagine con la visione di immagini di video sorveglianza. Le indagini hanno permesso di identificare i due dipendenti, che, attraverso l’uso illecito delle tessere, avevano rifornito i propri veicoli a spese del datore di lavoro. Durante le perquisizioni domiciliari, sono state rinvenute le tessere rubate e tre taniche di benzina, una delle quali trovata nel bagagliaio di un’auto privata di uno dei due dipendenti.

