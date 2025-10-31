Ruba le scarpe e aggredisce l’addetto alla sicurezza, arrestato

Intervento dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Trento

Trento – I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato, nella serata di ieri – 30 ottobre – un cittadino marocchino poco più che ventenne, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di una rapina impropria ai danni di un negozio di calzature in via Brennero. Il giovane, comunica l’Arma, dopo aver sottratto due paia di scarpe dagli scaffali, ha tentato di allontanarsi rapidamente dal punto vendita.

Notato dall’addetto alla sicurezza, è stato fermato poco dopo, reagendo con spintoni nel tentativo di guadagnarsi la fuga, senza però riuscire a dileguarsi. Nel frattempo, una pattuglia dei carabinieri, già allertata con una chiamata al Numero unico di emergenza 112, è intervenuta tempestivamente sul posto, riuscendo a bloccare l’uomo e ad arrestarlo. Il fermato è stato accompagnato presso le camere di sicurezza del Comando provinciale di Trento, dove ha trascorso la notte in attesa del giudizio direttissimo.