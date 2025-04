Ruba in casa a Ravina e scappa, viene fermato dalla Polizia

Connect on Linked in

I residenti, svegliati da alcuni rumori, hanno dato l’allarme

Trento – Un cittadino marocchino di 26 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto da parte della Polizia per furto in un’abitazione a Ravina, a sud di Trento. L’uomo – precisa la Questura di Trento – deve rispondere anche di ricettazione, detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. La notte del 1/o aprile i residenti, due fratelli, sono stati svegliati da alcuni rumori provenienti dal cortile e hanno notato una persona travisata che armeggiava attorno all’autovettura di proprietà di uno dei due. Vistosi scoperto, l’uomo – che era già entrato in casa, rovistando in cucina ed in alcuni cassetti – ha dovuto abbandonare subito la zona, non riuscendo a recuperare l’e bike con cui era arrivato, portando via però 500 euro in contanti.

Immediata la chiamata al 112 ed il successivo intervento delle Volanti della Questura, che – sulla scorta della descrizione fornita dai due fratelli – hanno individuato e riconosciuto il presunto ladro dopo alcune ore, a seguito di un intervento di personale del 118 per una persona segnalata in stato di semi coscienza a poca distanza dal luogo del furto. L’uomo, gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e corrispondente alla descrizione fornita dai due derubati, è stato quindi perquisito. Oltre ai 500 euro rubati i poliziotti hanno trovato una pochette bianca, una torcia, un cacciavite e circa 34 grammi di hashish. Grazie anche all’intervento del personale dell’Ufficio denunce, che ha raccolto nell’immediatezza le denunce degli interessati, necessarie per poter procedere immediatamente alla restituzione del maltolto, per il 26enne sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

In breve

Ha minacciato con un coltello i vicini di casa pachistani che stavano festeggiando la fine del Ramadan, rivolgendogli insulti e frasi razziste. Poi ha colpito con un pugno ed un calcio uno di loro che lo stava riprendendo con il telefono. Per questo un uomo di 75 anni residente a Bressanone, in Alto Adige, è stato denunciato per violenza privata, minaccia aggravata e percosse aggravati dall’odio razziale.

La Squadra “Volanti” della Polizia di Stato di Bolzano ha fermato ed identificato un cittadino indiano di 47 anni regolarmente residente in Belgio ed apparentemente senza alcun legame con l’Italia e, nello specifico, con la Provincia di Bolzano. Dopo averlo condotto negli Uffici della Questura per poter effettuare accertamenti più approfonditi il 47enne è risultato essere stato colpito da un mandato di arresto europeo emesso lo scorso dicembre dall’autorità giudiziaria di Mons, in Belgio, perché ritenuto responsabile di incendio doloso ed omicidio volontario. Il 2 dicembre scorso a Mons, infatti, era stato appiccato un incendio doloso ai danni di un Minimarket.

Dolore nel Bellunese per la scomparsa di Enrico Moretti, 51 anni di Sedico, imprenditore dell’arredamento a capo della Moretti Interiors e rappresentante di una famiglia da sempre impegnata nell’imprenditoria di Sedico. Era in viaggio di lavoro verso Montecarlo, nel principato di Monaco, dove la sua azienda ha una sede, quando la sua auto ha tamponato un Tir.