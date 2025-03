RSA trentine: dal 1° aprile domande di contributo per interventi rilevanti

La Giunta provinciale, ha approvato i nuovi criteri di finanziamento

Trento – Saranno aperte dal 1° aprile al 31 maggio 2025 le domande di contributo per interventi rilevanti su immobili destinati a residenze sanitarie assistenziali (RSA) e a servizi socio sanitari diversi dalle RSA. Lo ha stabilito la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute e politiche sociali, Mario Tonina, aggiornando contestualmente i criteri e le modalità di finanziamento.

“Le modifiche introdotte permettono di mantenere un forte sostegno provinciale, pur promuovendo una maggiore responsabilizzazione degli enti beneficiari. In particolare, l’introduzione di incentivi per l’efficienza energetica va nella direzione di una sanità più sostenibile e attenta alla riduzione dei consumi, mentre l’adeguamento delle soglie economiche e dei parametri di spesa risponde alla necessità di allineare i finanziamenti alle dinamiche del settore – spiega l’assessore Tonina -. L’attenzione posta all’aggiornamento dei documenti tecnici, in conformità con il nuovo codice degli appalti, garantisce inoltre maggiore chiarezza e coerenza nelle procedure, a beneficio di una programmazione più efficace degli interventi. L’obiettivo resta quello di assicurare residenze e servizi sociosanitari di qualità, in grado di rispondere alle esigenze della popolazione anziana e delle persone fragili, con un utilizzo efficiente e responsabile delle risorse pubbliche”.

Queste le principali novità del provvedimento:

Riduzione della misura massima di contributo provinciale per le domande riferite agli interventi di minori dimensioni (inclusi i superi di spesa e altre spese impreviste): da 100% a 90% se enti pubblici; da 90% a 80% se enti privati.

Modifica della soglia a partire dalla quale l’intervento è considerato rilevante: da 500.000,00 euro (riferito all’importo del quadro economico al netto degli oneri fiscali) a 700.000,00 euro (riferito all’importo del quadro economico complessivo).

Introduzione di modalità incentivanti per la realizzazione di interventi volti all’incremento dell’efficienza energetica e alla riduzione dei consumi, utilizzando i finanziamenti statali nell’ambito del Conto termico.

Aggiornamento dei documenti tecnici richiesti agli enti, tenuto conto delle modifiche normative introdotte dal nuovo codice degli appalti.

Modifica dei Parametri per la determinazione della spesa massima ammissibile per la costruzione, ampliamento, adeguamento, ristrutturazione, completamento e manutenzione straordinaria, nonché individuazione di parametri ai fini del calcolo della spesa massima ammissibile per gli interventi sui centri diurni anziani.