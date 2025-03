Rovereto, femminicidio di Iris Setti: ergastolo per Nweke dopo lo sfogo in aula

Riconosciuto colpevole omicidio, rapina e violenza sessuale

Trento – La Corte d’assise di Trento ha condannato Chukwuka Nweke all’ergastolo per lo stupro e l’omicidio di Iris Setti, avvenuto la sera del 5 agosto 2023 nel parco Nikolajewka di Rovereto. I giudici, dopo sei ore e mezza di camera di consiglio, hanno riconosciuto l’uomo, quarantenne di origine nigeriana, colpevole dei reati di omicidio volontario aggravato, rapina e violenza sessuale nei confronti della 61enne roveretana, e di rapina nei confronti di un altro uomo, avvenuta la stessa sera dell’omicidio.

Le dichiarazioni di Nweke

Prima della Camera di Consiglio le dichiarazioni spontanee dell’uomo che per la prima volta ha preso la parola in aula. Parole confuse le sue, quasi incomprensibili: “Sono innocente – ha detto – in carcere piango tutto il giorno, ho moglie e tre figli, aiutatemi”. Da parte sua quindi una richiesta di clemenza ma nessuna richiesta di perdono. I giudici togati affiancati dalla giuria popolare hanno scelto l’ergastolo chiesto dalla Procura della Repubblica e non “il non luogo a procedere per infermità mentale” chiesto dall’avvocato difensore con la reclusione in una residenza per le misure di sicurezza. In Tribunale a Trento erano presenti anche i familiari di Iris Setti che si sono costituiti parte civile e hanno seguito tutte le fasi del processo. Al termine dell’udienza hanno commentato: “Giustizia è fatta”.

In breve

Il gup di Trento, Gianmarco Giua, ha condannato a vario titolo 23 persone vicine agli ambienti anarchici che avevano organizzato una manifestazione non autorizzata fuori dal carcere, a Spini di Gardolo, nel novembre del 2020. Il giudice ha riconosciuto la sussistenza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, blocco stradale e istigazione a delinquere, assieme alle violazioni di riunione senza preavviso e volto travisato. Complessivamente sono state previste pene da otto mesi a due anni.