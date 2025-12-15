In corte d’assise d’appello la conferma della condanna

Confermata dalla corte d’assise d’appello la condanna all’ergastolo per Chukwuka Nweke, l’omicida di Iris Setti, uccisa a Rovereto nell’agosto del 2023

Trento – L’unica aggravante che è stata defalcata dalla sentenza di primo grado, quella di violenza sessuale. Presenti anche i familiari di Iris Setti che alla lettura della sentenza si sono abbracciati e hanno ribadito di aver sempre avuto fiducia nella magistratura.

Nessuna dichiarazione invece da parte dell’avvocato di Nweke. La procura generale della Repubblica aveva chiesto per il riconoscimento delle attenuanti generiche considerato il passato dell’imputato, richiesta che però non è stata accolta dalla corte d’assise d’appello.

In breve

Uomo alla Festa dei Krampus a Lana con un coltello tascabile. I Carabinieri di Postal hanno denunciato un 58enne che alla sfilata dei Krampus a Lana è stato trovato in possesso di un coltello tascabile. Il tutto nasce da una richiesta di intervento pervenuta dal 112, che segnalava la presenza di una persona molesta, in uno stato di alterazione psico-fisica, che stava infastidendo insistentemente i presenti durante i festeggiamenti della tradizionale sfilata. Sul posto, la pattuglia ha individuato e sottoposto a controllo l’uomo, particolarmente agitato. E’ stato trovato in possesso dai militari di un coltello di 15 cm di lunghezza totale. L’arma bianca è stata sequestrata ed il possessore denunciato per il reato specifico. Considerato il suo evidente stato di alterazione psico-fisica, il 58enne è stato trasportato in ospedale a Merano.

Violenza sui bus in Val Rendena, interrogazione di Lucia Coppola (AVS). La consigliera provinciale segnala una situazione di scarsa sicurezza per gli autisti di Trentino Trasporti. Da tempo i lavoratori segnalano anche comportamenti violenti da parte di gruppi di minorenni, già noti alle forze dell’ordine. Per questo la consigliera provinciale Lucia Coppola (Alleanza Verdi e Sinistra) ha presentato un’interrogazione alla Giunta, chiedendo misure più efficaci, il rafforzamento dei controlli e l’attivazione di un tavolo di confronto con lavoratori, sindacati e autorità competenti, per garantire sicurezza e affidabilità al servizio di trasporto pubblico.

Pista chiusa per mancanza di neve, sciatori in coda sulla sciovia. Giornata amara per centinaia di sciatori che a causa della scarsità di neve sono stati costretti ad un’estenuante coda, anche di un’ora, alla funivia per rientrare alla base. E’ accaduto sulla Marmolada all’impianto che porta ad Arabba e l’insofferenza per quanto vissuto è palese sui social dove sono state postate decine di foto accompagnate da polemiche e con l’intenzione, da parte di alcuni, di voler chiedere il rimborso.