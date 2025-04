Ritrovato il turista disperso in Val di Fassa

Connect on Linked in

Il 35enne è stato trovato dal titolare dell’albergo: non dava notizie di sè da domenica 30 marzo. Sarebbe stato picchiato

Canazei (Trento) – Ritrovato martedì mattina in un locale caldaia di un albergo in Val di Fassa, il turista italoamericano di 35 anni scomparso a Canazei dalla notte di domenica 30 marzo. Dopo le prime cure, è stato trasferito in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. Secondo le prime informazioni dopo una notte particolarmente movimentata in un locale della zona e, forse dopo una lite, non sarebbe stato in grado di tornare nel suo alloggio e avrebbe trovato un rifugio di fortuna, il locale caldaia dell’albergo, dove sarebbe svenuto.

Nelle ricerche del turista sono state impegnate un’ottantina di persone: i vigili del fuoco volontari da tutta la Val di Fassa, la Guardia di Finanza di Passo Rolle con una unità cinofila, altre due unità cinofile della polizia, il Soccorso Alpino dell’alta Val di Fassa e i carabinieri.