Ritrovato il corpo di padre Paoli nei boschi di Nanno, scomparso in agosto

Le ricerche erano ricominciate nei giorni scorsi dopo il ritrovamento di un berretto e della borraccia

Don Flavio Paoli, il missionario pavoniano di 68 anni scomparso nei boschi di Ville d’Anaunia l’11 agosto

Nanno (Trento) – Ritrovato nel pomeriggio di lunedì 29 settembre il corpo di don Flavio Paoli, il missionario pavoniano di 68 anni scomparso nei boschi di Ville d’Anaunia l’11 agosto. Le ricerche dell’uomo, sospese nelle ultime settimane, erano riprese nei giorni scorsi dopo il ritrovamento del berretto e della borraccia dell’uomo. Il corpo è stato trovato in fondo a un burrone dai vigili del fuoco permanenti. La salma è stata recuperata con l’elicottero e trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Cles.