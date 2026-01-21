Diego Baroni è stato trovato a Milano

Il quattordicenne è in buone condizioni, portato in Procura. Il ragazzo, scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio, è stato rintracciato dalla Polizia nel capoluogo lombardo

NordEst – Ritrovato a Milano, in buone condizioni, Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, di cui si erano perse le tracce lo scorso 12 gennaio. A darne notizia è stato il sindaco Attilio Gastaldello, che ha comunicato l’esito positivo delle ricerche avviate nei giorni scorsi, dopo l’allarme lanciato dalla famiglia e dalla comunità locale.

Il ragazzo è stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Milano e si trova attualmente negli uffici della Procura della Repubblica, dove vengono svolti gli accertamenti di rito. La madre, Sara Agnolin, che nelle scorse ore aveva diffuso un accorato appello video chiedendo al figlio di tornare a casa, è già in partenza per Milano per poterlo riabbracciare. Si chiude così con sollievo una vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso familiari, amici e l’intera comunità veronese. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sulle circostanze dell’allontanamento.