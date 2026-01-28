Disservizi sulla linea del Brennero, la Provincia chiede a RFI di migliorare il servizio

Il presidente della Provincia autonoma di Trento ha inviato una nota a RFI segnalando i disagi riportati per il trasporto ferroviario in Trentino, in particolare sulla linea del Brennero, chiedendo un intervento tempestivo per il miglioramento del servizio

Trento – Nel messaggio inviato a Rete Ferroviaria Italiana, il presidente evidenzia “le pesanti ed insostenibili criticità” per l’utenza, rimarcando come nonostante alcune modifiche all’orario introdotte da Trenitalia la puntualità risulti in continuo peggioramento, soprattutto nelle fasce orarie più frequentate. Un dato testimoniato dall’analisi dei report all’attenzione del presidente, in cui si ravvisano continui sforamenti nei mesi del 2025.

La situazione, commenta il presidente della Provincia, appare oggettivamente incompatibile con le aspettative assegnate al contratto decennale stipulato con Trenitalia nel gennaio 2024, che ha determinato un importante impegno economico da parte dell’Amministrazione (del valore di oltre 250 milioni di euro) per sviluppare l’offerta ferroviaria e favorire notevoli investimenti.

Il presidente porta poi all’attenzione le numerose segnalazioni che nell’ultimo periodo i pendolari, sia lavoratori che studenti, stanno inviando alla Provincia, legate alla mancanza di affidabilità degli orari e ai conseguenti disagi nell’assolvimento delle attività quotidiane. Di qui la richiesta da parte dei vertici della Provincia di un tempestivo intervento volto a garantire un servizio ferroviario puntuale e affidabile.