Linea del Brennero, problemi a Bolzano. Verifiche tecniche anche in Valsugana

Lavori in corso per risolvere il problema alla linea aerea lungo linea del Brennero

NordEst – Sulla linea ferroviaria del Brennero si registrano, dalle ore 7 di lunedì, ritardi e cancellazioni per problemi ad una linea aerea tra Bolzano e Prato Tieres. La circolazione – informa Trenitalia – è fortemente rallentata. I treni ad alta velocità e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. I treni regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

Verifiche tecniche anche in Valsugana

Per permettere “le verifiche sullo stato complessivo dell’infrastruttura, ad un mese dalla riapertura dopo i lavori” sulla linea, sulla tratta ferroviaria Trento-Bassano del Grappa il traffico è stato parzialmente ridotto a partire da lunedì 26 gennaio. Alcune corse (tre al giorno per ciascuna direzione) gestite da Trentino Trasporti vengono effettuate tramite servizio di bus sostitutivo: nel complesso sono nove le corse effettuate con le corriere nei giorni feriali e una in quelli festivi. L’orario con le variazioni è disponibili anche in rete.

Sulle corriere sostitutive non è possibile viaggiare con bicicletta a seguito né si possono trasportare monopattini elettrici. Non sarà inoltre possibile prenotare il trasporto di gruppi e comitive, mentre sono ammessi a bordo solo animali da affezione di piccola taglia, cioè che stiano in grembo, oltre che i cani di assistenza. L’ultima avvertenza riguarda i passeggini, che dovranno essere ripiegati nella bagagliera dell’autobus.