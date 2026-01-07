Maturità: saranno rese note seconda prova scritta e le 4 materie orali

Dopo la pausa per le festività natalizie riprese le lezioni per i circa 7 milioni di studenti. Italia in lutto dopo la tragedia di Crans-Montana

NordEst (Adnkronos) – La novità importante di quest’anno scolastico riguarda gli esami di maturità: entro fine gennaio il ministero dell’Istruzione dovrà rendere note le discipline oggetto della seconda prova scritta tra le materie caratterizzanti i percorsi di studio,la disciplina oggetto di una eventuale terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le quattro materie oggetto del colloqui, oltre alle modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio stesso. Infatti dalla Maturità 2026 il colloquio si svolge su quattro discipline scelte annualmente dal ministero. L’esame, inoltre, verrà considerato valido solo se il candidato svolge regolarmente tutte le prove previste.

La riforma dell’esame di Stato prevede una commissione ogni due classi, con cinque membri: un presidente esterno, due membri esterni e due interni. Introduce, inoltre, una formazione specifica per i commissari. I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) sono stati ridenominati “formazione scuola-lavoro”, per evidenziare la stretta relazione che deve esservi tra formazione scolastica e mondo del lavoro. Per i candidati che raggiungano almeno 90 punti complessivi tra credito scolastico e prove d’esame, la commissione può integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti.

Silenzio per Crans Montana

Città in lutto per l’ultimo saluto ai giovanissimi uccisi nel rogo di Capodanno in Svizzera. Il papà di Riccardo Minghetti alle esequie a Roma: “Non ricordate solo loro, ma tutte le 40 vittime”