Dopo l’incendio riparte la produzione alla cartiera Fedrigoni

L’area danneggiata è stata delimitata con reti di contenimento

Riva del Garda (Trento) – E’ ripartita sabato mattina alle 5 la produzione nello stabilimento Fedrigoni di Varone, dopo l’incendio di giovedì scorso che ha reso necessario lo stop. Regolari i turni di lavoro. La riapertura – comunica una nota unitaria dei sindacati – è arrivata al termine di una serie di controlli sull’agibilità e la certezza che si potesse ricominciare a lavorare in sicurezza. L’area dell’incendio è stata delimitata con reti di contenimento ed sono stati predisposti dei percorsi alternativi per trasportare i prodotti dalla fabbricazione all’allestimento. Rsu e Rls sono stati informati e continuano a monitorare le condizioni di lavoro dei colleghi. Massima resta l’attenzione dei sindacanti, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Ugl, perché si operi nella massima sicurezza.

