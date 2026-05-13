‘Erano in un alloggio adeguato e sono in buone condizioni di salute’

Rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, scomparso daoltre venti giorni. Da una settimana centinaia di persone li stavano cercando in diverse zone del Friuli

NordEst – E’ stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita”. Lo riferisce la Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in riferimento alla famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. “Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l’intenzione di rendersi nuovamente irreperibile”.

Le ricerche proseguivano da settimane senza sosta in tutto il Friuli Venezia Giulia e nelle zone vicine di confine. In questa nuova fase di ricerche è stato utilizzato personale specializzato in ambienti impervi e montani; cani da traccia addestrati nella ricerca di persone vive ma anche di corpi senza vita. Non viene difatti esclusa alcuna ipotesi. Al palazzetto dello sport di Tarcento si è tenuta una riunione tra tutti i responsabili degli enti coinvolti per stilare il piano d’azione fino a lunedì prossimo. Ma fortunatamente in queste ore è arrivata la notizia positiva del ritrovamento.