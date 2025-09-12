Rilancio del Monte Panarotta: nuovo avviso pubblico di Trentino Sviluppo

Verranno premiate progettualità innovative, sostenibili e attrattive anche fuori stagione. Le domande dovranno pervenire entro il 13 ottobre

Trento – Innovazione, sostenibilità, accessibilità e destagionalizzazione. Il rilancio turistico della Panarotta, nella visione di Trentino Sviluppo, passerà da questi quattro cardini. La società di sistema provinciale ha infatti aperto un nuovo avviso pubblico indirizzato al mondo dell’imprenditoria turistica, ricettiva e sportiva, che premierà proposte sostenibili, innovative e in grado di far vivere la montagna non solo nelle due stagioni “canoniche” (estate e inverno), ma anche durante il resto dell’anno. Alla proposta vincitrice verranno offerti specifici supporti, come la locazione degli asset funiviari perfettamente mantenuti e avviati, la consulenza di esperti di sviluppo turistico e azioni di promozione e marketing. Dall’avviso, promosso in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e Trentino Marketing, emerge come prioritario anche premiare realtà che promuovano il vivere la montagna in maniera attenta e rispettosa, considerando non solo l’attività sportiva, ma anche la salute e la socialità in un contesto naturale. Il termine per le domande è fissato al 13 ottobre 2025.

«Si torna a parlare di Panarotta – spiega l’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni – con una nuova iniziativa, nata con l’intento di stimolare la nascita di progettualità che siano veramente in grado di dare solidità e continuità nell’arco dell’anno alla valorizzazione di un patrimonio prezioso per l’Alta Valsugana e per tutto il Trentino. Proprio per questo, nell’avviso non ci si limita alla proposta di locazione degli impianti funiviari, che rimangono comunque un asset di fondamentale importanza, ma si pone l’accento anche sulla ricerca di proposte che guardino ad un turismo nuovo, in continua evoluzione, che tenga in considerazione le specificità del singolo territorio».

Per poter partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno presentare una proposta di valorizzazione della Panarotta completa di business plan, da cui emergano gli elementi di sostenibilità economico-finanziaria.

I criteri e i parametri su cui saranno valutati i progetti comprendono anche la valorizzazione delle infrastrutture esistenti e della peculiarità naturalistica del contesto sulle diverse stagionalità, il grado di innovatività rispetto a un prodotto turistico tradizionale, la sostenibilità ambientale e sociale e la presenza di una strategia commerciale e promozionale credibile.

«Sentiamo la responsabilità di fare tutto il possibile, dopo le ultime due stagioni, per promuovere una nuova fase per il Monte Panarotta – conclude Albert Ballardini, vicepresidente di Trentino Sviluppo e amministratore delegato agli asset turistico funiviari – mettendoci a disposizione con la nostra struttura tecnica, gli asset funiviari di proprietà e il supporto di Trentino Marketing. Anche le istituzioni del territorio ci hanno offerto la propria disponibilità a sostenere progetti credibili e innovativi”. L’Avviso è pubblicato sul sito trentinosviluppo.it, nella sezione Bandi e Appalti.