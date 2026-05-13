Fugatti: “Restituite competenze al Trentino”

Riforma Statuto Trentino-Alto Adige, Calderoli: ‘Risultato storico’

Fugatti: ‘Giornata importante. Restituite competenze al Trentino’. Riforma statuto, Kompatscher: ‘Momento significativo per l’Autonomia dell’Alto Adige’

Nella foto: Arno Kompatscher, Roberto Calderoli, Maurizio Fugatti

Trento/Bolzano – Con 129 voti favorevoli, nessuno contrario e 48 astenuti, l’aula del Senato ha approvato definitivamente la riforma costituzionale dello statuto del Trentino Alto Adige. Si tratta dell’ultimo dei quattro passaggi parlamentari e quindi il disegno è legge. Il senatore Pier Ferdinando Casini ha annunciato il voto favorevole a differenza del gruppo del Pd che si è astenuto, come gran parte delle opposizioni ad esclusione di Iv, che ha votato sì. Tra le novità introdotte dal testo, la denominazione della regione all’interno dello Statuto (dall’attuale “Regione Trentino-Alto Adige” a “Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol”), l’aggiunta della parola “autonome” riferito alle Province e la competenza prioritaria sul governo del territorio e sulla gestione della fauna selvatica.

Calderoli: “Risultato è frutto dell’impegno di tutti”

“Finalmente portiamo a compimento un progetto che le Province autonome di Trento e di Bolzano aspettavano da molti anni”, così il ministro Roberto Calderoli dopo il via libera definitivo di Palazzo Madama. Un’approvazione che chiude l’iter parlamentare e porta a compimento l’intesa raggiunta tra il Governo e le Province autonome. “Era l’ottobre del 2023 quando con la presidente Meloni iniziammo questo percorso, da tempo atteso e mai realizzato in passato, e oggi la riforma dello Statuto è realtà. “Il risultato è frutto dell’impegno di tutti ed è soprattutto una vittoria dell’autonomia nella sua essenza più pura”, ha detto Calderoli.

“È grande per me l’orgoglio di aver dato un contributo a questo passaggio storico per il Trentino e l’Alto Adige, che garantirà tanta autonomia in più: il ripristino dei livelli di autonomia, un riequilibrio tra le componenti linguistiche, il procedimento d’intesa per la modifica degli statuti e soprattutto maggiori funzioni per le Province Autonome. Un’opportunità sotto tanti punti di vista, che andrà a beneficio dei cittadini trentini e altoatesini. Pur non essendo trentino o altoatesino d’origine, l’autonomia è nel mio dna fin da quando ancora non ero nato, grazie a mia nonna originaria della Val Passiria e a mio nonno che fondò il Movimento Autonomista Bergamasco, oltre che nel mio trascorso da presidente della commissione dei Sei. E dunque questa autonomia batte forte nel mio cuore e scorre nelle mie vene, tanto quanto in quelle dei presidenti e amici Fugatti e Kompatscher. Insieme abbiamo iniziato questo percorso e insieme lo abbiamo portato a termine, con grande soddisfazione. La strada è stata lunga ma siamo arrivati al traguardo, e vado fiero di ciò che siamo riusciti a fare”, conclude il ministro Calderoli.

Fugatti: “Restituite competenze al Trentino”

Il voto in Senato rappresenta il compimento di un lavoro istituzionale serio e condiviso. Restituiamo al Trentino quelle competenze che erano state erose negli anni”. Con queste parole il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, commenta il via libera finale di Palazzo Madama al disegno di legge costituzionale.

“Il recupero di alcuni standard di autogoverno e la blindatura delle competenze non sono un semplice aggiornamento tecnico – ha sottolineato il Presidente – ma la restituzione di una certezza legislativa fondamentale per rispondere con velocità alle sfide economiche e sociali, confermando il Trentino come un modello di eccellenza che non chiede privilegi, ma rivendica il diritto di amministrare bene a favore della propria comunità”.

“Oggi possiamo dire che l’obiettivo è pienamente raggiunto – ha concluso il presidente – ringrazio il Governo e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli per aver sostenuto un percorso condiviso con le Province autonome di Trento e di Bolzano. Oggi vince il Trentino dove l’Autonomia è un pilastro solido su cui costruire il futuro, dimostrando ancora una volta che la vicinanza tra chi decide e chi riceve i servizi è la vera chiave per la crescita della nostra comunità.”

Kompatscher: “Momento significativo per Autonomia Alto Adige”

“Un momento significativo per l’Autonomia dell’Alto Adige”, così il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, dopo il via libera alla riforma dello Statuto. “La riforma dello Statuto approvata oggi dal Senato non ripristina solo i livelli di autonomia legislativa ed amministrativa che nel 1992 spinsero l’Austria a rilasciare la quietanza liberatoria, ma ci garantisce nuovi margini di manovra. Il lavoro vero e proprio inizia ora: l’Amministrazione provinciale è già pronta a tradurre questi nuovi margini di manovra in misure che apportino miglioramenti concreti per il territorio e la popolazione”, ha detto il governatore altoatesino.

Soini: “Deciso passo avanti”

“E’ un deciso passo avanti per la nostra Autonomia speciale, quello di poco fa. L’approvazione definitiva del testo costituzionale di parziale riforma dello Statuto speciale – commenta il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Claudio Soini – è un traguardo cui si lavorava fra Trento, Bolzano e Roma da quasi quattro anni. E che ora ci consegna un sistema istituzionale trentino più solido di prima. L’abbiamo sempre detto: non si tratta dell’organica scrittura di un Terzo Statuto dopo quelli del 1948 e del 1972, ma il testo Calderoli è comunque un passaggio forte e storico, perché rafforza significativamente il catalogo delle competenze legislative dell’Autonomia (ambiente, grandi carnivori, energia, commercio) e introduce un primo meccanismo obbligatorio di intesa Stato-Province Autonome per le eventuali, future revisioni della carta statutaria su cui si fondano le nostre prerogative di autogoverno”.

“La soddisfazione è particolare anche per la consapevolezza di come la nostra assemblea legislativa provinciale, esprimendo il suo parere favorevole con una sola astensione il 7 maggio 2025, ha dato un contributo alla rapidità ed efficacia con cui l’intero iter di approvazione ha potuto svolgersi. Ringrazio quindi il presidente Maurizio Fugatti e la Giunta, il presidente Arno Kompatscher, la delegazione parlamentare trentina e il nostro stesso Consiglio provinciale, per aver dato gambe a un progetto di consolidamento dinamico della nostra Autonomia, capace di affermarsi infine in entrambe le Camere senza voti contrari. L’Autonomia è ancora il futuro del Trentino – come abbiamo spiegato alle nuove generazioni nelle cinque giornate appena dedicate alle scuole. Il suo quotidiano accudimento è essenziale per garantire un sistema istituzionale sempre al passo con i tempi, la società, il Paese che cambia”.