Riforma fiscale, Kompatscher ha incontrato il ministro Giorgetti

Assieme ai presidenti delle Regioni a Statuto speciale, hanno parlato con il ministro dell’Economia del minor gettito che ne deriva per le “Speciali”

Trento/Bolzano – L’effetto della riforma fiscale sulle entrate delle Regioni a Statuto speciale e delle Provincie autonome di Bolzano e Trento è stato al centro dell’incontro che i rappresentanti delle stesse Autonomie speciali hanno avuto, nel pomeriggio del 2 settembre, a Roma, con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, al quale hanno preso parte anche i presidenti Kompatscher e Fugatti.

Per combattere il fiscal drag (o drenaggio fiscale) – fenomeno per il quale, a parità di reddito reale, a causa dell’inflazione i contribuenti pagano tasse più alte – il Governo ha varato provvedimenti quali la ristrutturazione delle aliquote Irpef (tre scaglioni al posto di quattro), una riduzione del cuneo fiscale, una riduzione dell’IVA per alcuni beni e la tassazione agevolata dei premi di risultato. Provvedimenti che non potranno non riverberarsi sulla Provincia autonoma di Bolzano e comporteranno per la stessa un gettito fiscale inferiore. Circostanza questa che – ai sensi del Patto di garanzia siglato nel 2014 dallo stesso Kompatscher con l’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi – potrà verificarsi solo in seguito ad un’intesa tra Stato e Provincia autonoma di Bolzano.

“Concordiamo con il Governo sulle misure varate per salvaguardare il potere d’acquisto dei contribuenti, l’importante è che queste, qualora comportino una riduzione del gettito fiscale, siano varate d’intesa con la Provincia autonoma di Bolzano”, ha detto Kompatscher dopo l’incontro di via XX Settembre, al quale è stato accompagnato dal direttore generale della Provincia, Alexander Steiner. “Oggi non abbiamo ancora affrontato nel dettaglio il discorso del ristoro delle minori entrate, è stato un incontro interlocutorio al quale ne seguiranno altri, prendiamo atto che il ministro Giorgetti ha riconosciuto la necessità di un’intesa tra Stato e Provincia su questi provvedimenti”, ha concluso il presidente.

