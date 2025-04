Riforma dell’autonomia di Trento e Bolzano alle battute finali

Fugatti e Kompatscher incontrano Calderoli

NordEst – Ultime trattative per le province autonome di Bolzano e Trento con il governo per la riforma degli Statuti d’autonomia. Giovedì i governatori Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti saranno ricevuti dal ministro Roberto Calderoli. In quella occasione il ministro dovrebbe presentare il testo definitivo. “Appena saremo in possesso di questo testo lo sottoporremo al consiglio regionale e ai due consigli provinciali”, ha detto Kompatscher, sottolineando che “mai prima d’ora una trattativa per la riforma dell’autonomia è stata condotta in modo più trasparente. Finora non abbiamo pubblicato nessun testo perché semplicemente non c’era. Vedremo se giovedì sarà arrivato il momento”.