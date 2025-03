Riforma Autonomia, Kompatscher informa Van der Bellen

Incontro a Vienna su stato attuale delle trattative col Governo

Bolzano – Gli attuali sviluppi politici in Alto Adige e i negoziati in corso con il Governo per la riforma dell’autonomia sono stati al centro di un incontro alla Hofburg di Vienna fra il presidente federale della Repubblica d’Austria, Alexander Van der Bellen e il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher. Il presidente Kompatscher ha informato Van der Bellen sullo stato attuale delle trattative, illustrando i progressi e le sfide che accompagnano i negoziati.

“L’autonomia è una parte essenziale della nostra identità e un modello di successo per la coesistenza di gruppi linguistici e culture diverse. È cruciale che nei negoziati con Roma raggiungiamo una soluzione che crei una stabilità a lungo termine per tutti”, ha dichiarato Kompatscher. Van der Bellen si è detto ottimista sul fatto che i negoziati si muoveranno in una direzione costruttiva grazie alla dichiarazione fatta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo discorso programmatico. Un altro argomento discusso durante i colloqui è stato il progetto del Centro per la tutela delle minoranze a Bolzano.

Kompatscher ha sottolineato lo stato di avanzamento della pianificazione e l’importanza di quest’iniziativa, destinata non solo a rafforzare la diversità culturale dell’Alto Adige, ma anche a fungere da simbolo di dialogo tra i vari gruppi etnici e linguistici della Regione. Van der Bellen è considerato un’importante forza trainante per il Centro. “L’atteso Centro per la tutela e l’autonomia delle minoranze può essere un arricchimento per la comunità internazionale e offre all’Alto Adige l’opportunità di restituire qualcosa in cambio”, ha sottolineato Kompatscher.