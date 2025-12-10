“Sarà un Concerto in ricordo del Maestro Renato Pante (nella foto) – spiegano gli organizzatori – una iniziativa per rendere omaggio alla figura e all’eredità artistica ed umana di un musicista che ha segnato profondamente la crescita culturale della nostra Associazione e del nostro territorio”.

Oltre alla sua importante attività didattica e concertistica in tutto Il NordEst, il maestro Renato Pante ha diretto il Corpo Musicale Folkloristico di Primiero TRENTO, la Banda Cittadina di Arsiè, la Banda Città di Feltre (dando il via alla rinascita), il Coro “Monte Coppolo” di Lamon BELLUNO, il Gruppo Vocale “Numeri Atque Voces”, del quale era uno dei fondatori, il Coro “Allez Regretz” di Feltre.

