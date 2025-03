Riciclaggio oggetti oro frutto di rapine, perquisiti 74 indagati a NordEst

Posted on

di Annalisa Borghese Un tetto sopra la testa, di che mangiare, due soldi per vivere, un abbraccio. Se avevi tutto questo non c’era motivo di malcontento In realtà non era proprio così. Solo che dopo quello che avevano vissuto nella prima metà del secolo scorso – ristrettezze, fame, malattie, guerre – non potevano permettersi […]