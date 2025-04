L’allarme è scattato sabato sera, poiché la donna non ha mai fatto rientro all’alloggio

Stanno proseguendo da sabato sera le ricerche per una base jumper di nazionalità russa, non rientrata da un salto che avrebbe dovuto fare nel primo pomeriggio da cima alle Coste (Dro) sul monte Brento

Trento – L’auto è stata ritrovata nel parcheggio dove la aveva lasciata. Da una prima ricostruzione pare che la base jumper sia salita con altre persone fino all’exit prescelto e che queste persone siano poi proseguite per raggiungere l’exit del Becco dell’Aquila. Non si ha nessuna notizia sul suo lancio e atterraggio. Le ricerche sono cominciate nella serata di sabato, coinvolgendo le squadre della Stazione Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico che hanno cominciato a perlustrare la parte alta della montagna, aiutati dalla luce della fotoelettrica dei Vigili del Fuoco che ha illuminato a giorno la parete.

Nel frattempo si è alzato in volo anche l’elicottero, con a bordo due tecnici di elisoccorso del Soccorso Alpino e un operatore della Stazione di Riva del Garda, per effettuare un sorvolo sulla zona dell’ipotetica traiettoria di volo, ma senza esito. Sono stati utilizzati anche i droni dei Vigili del Fuoco con le termocamere. Le operazioni stanno proseguendo anche nella mattinata di oggi. Un ulteriore sorvolo dell’elicottero non ha dato risultati, mentre le squadre di soccorritori delle Stazioni Riva del Garda, Val di Ledro e Trento monte Bondone del Soccorso Alpino stanno setacciando via terra la parte alta della montagna, nella zona degli exit, oltre che la parte sottostante, su terreno molto impervio.

