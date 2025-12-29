Richiesto anche l’intervento dell’Aeronautica di Poggio Renatico (Ferrara) per una ricognizione

Scomparsa sul monte Framont, realtà o scherzo? Ad Agordo l’allarme è scattato sabato 27 mattina, tra le ipotesi anche uno scherzo di cattivo gusto. La donna ha chiesto aiuto da un tablet senza sim. Deceduto al Santa Chiara di Trento anche lo sciatore romano recuperato sulla Marmolada

NordEst – Non è escluso che possa essere stato uno scherzo l’allarme che da ieri tiene impegnati decine di soccorritori nell’area del monte Framont, sopra Agordo (Belluno), nelle ricerche di un’escursionista che ieri in tarda mattinata aveva chiesto aiuto con una chiamata ai Carabinieri tramite tablet. Nelle scorse ore, è stato richiesto l’intervento dell’Aeronautica di Poggio Renatico (Ferrara) per una ricognizione con camera termica.

L’elicottero ha effettuato una lunga perlustrazione con a bordo personale del Soccorso alpino, con esito negativo. Lunedì mattina le squadre a piedi stanno percorrendo i sentieri della zona, comprese le diramazioni secondarie. Al momento non è pervenuta alcuna segnalazione di mancato rientro, né c’è stato ulteriore contatto da parte della donna. Stanno operando il Soccorso alpino, la Guardia di finanza e i Vigili del fuoco.

L’appello del Soccorso alpino