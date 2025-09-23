Chico Forti, respinta richiesta libertà condizionale
Il trentino resta in carcere. Il Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto la sua istanza per ottenere la libertà condizionale.
NordEst – Uno dei suoi legali, l’avvocato Carlo Dalla Vedova ha annunciato che contro il provvedimento valuteranno il ricorso in Cassazione. Il 66enne trentino, era stato condannato nel 2000 all’ergastolo negli Stati Uniti per l’omicidio dell’imprenditore australiano Dale Pike.
Secondo i suoi legali, Forti avrebbe già scontato in America quasi 5 anni di carcere in più rispetto alla pena prevista in Italia per lo stesso reato. Forti è detenuto nel carcere veronese di Montorio, dopo 25 anni di carcere negli Stati Uniti, dov’era stato condannato per l’omicidio di Dale Pike.