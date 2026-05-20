Reinhold Messner a radio austriaca, ‘sono stato messo da parte dai miei figli’

Alla Bild, suo figlio Simon ha risposto: ‘Mio padre mi manca ogni giorno’

[ Reinhold Messner and Diane Schumacher, writers, Düsseldorf 2021 – © Oliver Langel / Imago Book cover “Sinnbilder” – © 2022 / S. Fischer Verlag ]

Bolzano – L’alpinista Reinhold Messner ha nuovamente espresso pubblicamente la sua frustrazione per il rapporto incrinato con i propri figli. L’ottantunenne, che già nel 2019 aveva trasferito il proprio patrimonio ai quattro figli, ha dichiarato durante la trasmissione “Fruehstueck bei mir” dell’emittente radiofonica austriaca Oe3: “Sono stato così ingenuo da pensare di donarlo a cuore aperto.

Non appena hanno avuto tutto, hanno immediatamente cercato di emarginare me e Diane. Sono stato messo da parte!”. Alla Bild, suo figlio Simon ha risposto: “Fa un male infinito, perché semplicemente non è vero”. E ha aggiunto: “Non è vero che l’abbiamo messo da parte. È lui che si è allontanato da noi. Mio padre mi manca ogni giorno”. Nel 2019 Messner avrebbe distribuito la sua eredità tra i suoi quattro figli: Layla, Magdalena, Simon e Anna Juditha.

Secondo le stime, l’eredità ammonterebbe a una cifra compresa tra i 30 e i 37 milioni di euro. In un’intervista a Oe3 ha dichiarato: “Mi fa male che prendano l’opera della mia vita e dicano: “Il vecchio non è più capace di nulla”. Eppure nulla sarebbe stato possibile senza il mio lavoro e il mio know-how”. Secondo Messner, il rapporto con i figli si è notevolmente deteriorato dopo la distribuzione dell’eredità. “Nel momento in cui ho distribuito la mia eredità materiale, la famiglia si è spezzata”, ha affermato. I quattro figli della leggenda dell’alpinismo sono nati dalla relazione di Messner con Nena Holguin e dal matrimonio con Sabine Stehle. Nel 2021 ha sposato Diane.

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di GianAngelo Pistoia