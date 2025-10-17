Regioni europee chiedono interventi contro spopolamento montagna

Riunione a Trento della Conferenza assemblee legislative

NordEst – La Conferenza delle assemblee legislative regionali europee (Carle), che si è riunita a Trento, ha approvato un documento finale. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige Roberto Paccher. “Il documento chiede di intervenire in maniera tangibile e concreta all’Unione Europea, stanziando delle risorse e facendo dei bandi specifici per evitare lo spopolamento delle aree interne di montagna”, ha spiegato Paccher.

Il tema dello spopolamento, ha aggiunto, “accomuna i partecipanti a questo gruppo di lavoro”, che provengono da 15 Paesi diversi. Un altro tema che lega tra loro questi Paesi è quello dei grandi carnivori, sul quale, ha detto Paccher, “credo che un focus negli anni futuri lo faremo”. Il presidente del Consiglio regionale ha ricordato che “c’è una risoluzione del 2018 approvata dal Parlamento europeo che prevedeva di intervenire nei confronti di queste aree. Sicuramente questo lavoro può essere di stimolo per dare attuazione ad un provvedimento che è già stato portato all’attenzione del Parlamento europeo, che probabilmente ora vedrà la luce”.