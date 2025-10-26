Depositate liste, cinque i candidati alla presidenza del Veneto

Lorenzo Damiano-Pescatori di pace non presenta lista. Si vota domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025, per rinnovare Giunta e Consiglio Regionale del Veneto

NordEst – Scaduti i termini per la presentazione dei candidati alle regionali in Veneto. A palazzo Cavalli, in corte d’appello a Venezia, presso l’ufficio elettorale regionale, già venerdì sera erano arrivati i nomi dei 5 candidati. Questo l’ordine di arrivo:

Giovanni Manildo, Partito Democratico;

Marco Rizzo, Democrazia Sovrana e Popolare;

Fabio Bui, Popolari per il Veneto;

Alberto Stefani, Veneto 2025;

Riccardo Szumski, Resistere Veneto

Le verifiche sulle candidature

Ora dovranno essere espletate dai magistrati le verifiche formali. Solo Szumski ha dovuto raccogliere e depositare le firme. Gli altri candidati erano esonerati, ma il controllo dei magistrati é incrociato e certosino sull’uso dei simboli e le autorizzazioni dei partiti a sostegno. Tempi tecnici necessari poi, chiuse le operazione, spetterà al tribunale di ogni provincia, estrarre a sorte l’ordine delle liste e dei candidati: 7 circoscrizioni, in ipotesi, 7 diversi manifesti elettorali. Il conto alla rovescia é cominciato. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, le certezze per andare a votare domenica 23 e lunedì 24 novembre, per rinnovare Giunta e Consiglio Regionale del Veneto.