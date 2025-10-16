Via libera alla sottoscrizione definitiva dell’accordo stralcio per il rinnovo contrattuale del personale

La Giunta regionale ha autorizzato la sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo stralcio siglata lo scorso 10 ottobre

Trento/Bolzano – La Giunta regionale ha autorizzato la sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo stralcio siglata lo scorso 10 ottobre e condivisa da tutte le organizzazioni sindacali, riguardante il rinnovo del contratto collettivo per il personale dell’area dirigenziale e non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento e Bolzano.

L’accordo, valido per il triennio economico e giuridico 2022-2024, prevede la distribuzione delle risorse residue ed è il risultato di un dialogo costruttivo tra la delegazione pubblica e quella sindacale. Introduce inoltre importanti novità a favore sia del personale non dirigenziale sia di quello dirigenziale, con l’obiettivo di valorizzare le competenze e rendere più efficiente l’organizzazione del lavoro.

Come previsto dalla normativa vigente, l’accordo sarà ora trasmesso alla Corte dei conti per la verifica di legittimità e regolarità contabile prima della sottoscrizione definitiva. A breve prenderà avvio la contrattazione collettiva per il triennio 2025-2027, che la Giunta regionale auspica possa proseguire nello stesso clima di collaborazione e responsabilità che ha caratterizzato la stesura di questo accordo.

