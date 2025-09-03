Regione Trentino Alto Adige: via libera alla variazione di bilancio 25/27 e al consolidato

La variazione al bilancio di previsione riguarda esclusivamente lo stato di previsione della spesa e consiste nello spostamento di un importo pari a 35 milioni di euro

Trento/Bolzano – La giunta regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha approvato nella seduta odierna il disegno di legge riguardante la “Variazione al bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027” e le conseguenti modifiche al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale. Contestualmente è stato approvato anche il bilancio consolidato della Regione per l’esercizio finanziario 2024.

La variazione al bilancio di previsione riguarda esclusivamente lo stato di previsione della spesa e consiste nello spostamento di un importo pari a 35 milioni di euro. «Con questa variazione di bilancio – ha sottolineato la vicepresidente e assessore al bilancio Giulia Zanotelli (nella foto ndr) – intendiamo valorizzare al meglio le risorse disponibili, rimettendo in circolo fondi che non risultano più utilizzabili per le finalità originariamente previste”.

