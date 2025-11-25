Zaia ha vinto in sei collegi su sette, facendo il pieno di preferenze nella Marca trevigiana di cui fu presidente della Provincia: 48.253 voti. Cede il passo a FdI solo nel Bellunese.

Tutti gli eletti in Consiglio regionale

Il candidato di Fratelli d’Italia, Dario Bond (foto) è il più votato in provincia. Zaia e Del Bianco seguono a distanza. Nella Lega bene Cestaro, mentre De Bernardin resta indietro. Nel Pd exploit del segretario provinciale; Olivotto la più votata in Avs.