Regionali Veneto, weekend con leader Pd: sabato arriva a Belluno Schlein, domenica Manildo

Fine settimana nel segno dei “big” quello del Partito Democratico Belluno Dolomiti

Belluno – L’evento più atteso è la visita della segretaria nazionale Elly Schlein, che arriverà a Belluno sabato sera: l’appuntamento è in programma alle 21.00 in Sala Bianchi, in Viale Fantuzzi, dove Schlein e i cinque candidati bellunesi alle prossime elezioni regionali racconteranno la loro visione del Veneto del domani.

Si replica poi domenica pomeriggio, con l’arrivo del candidato alla presidenza della Regione Veneto Giovanni Manildo, che dialogherà con Mauro Varotto, docente di Geografia dell’Università di Padova sulla montagna del futuro. L’incontro, che si terrà domenica 16 alle ore 18.00 nella Biblioteca Civica di Palazzo Crepadona a Belluno, è promosso dalle 7 liste che compongono la coalizione di centrosinistra: Partito Democratico, Uniti per Manildo Presidente, Movimento 5 Stelle, Volt Europa, Alleanza Verdi Sinistra e Reti Civiche, Pace Salute Lavoro – Rifondazione Comunista e Le Civiche Venete per Manildo Presidente.