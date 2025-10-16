Campagna elettorale al via da Padova:”Posso capire tutto ma non i veti”

Il primo a salire sul palco è il sindaco di Treviso e presidente dell’Anci Veneto Mario Conte, poi è il turno del segretario federale, il vicepremier Matteo Salvini, che fissa l’obiettivo elettorale. Accolto da un’ovazione, arriva il turno di Luca Zaia

NordEst – “Posso capire tutto ma non i veti e allora ho detto: se sono un problema, cercherò di diventare un problema reale e quindi, parlando con Alberto, ho solo una soluzione per diventare un problema: mi candido capolista in ogni provincia”. Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, aprendo la campagna elettorale per Alberto Stefani alla presidenza del Veneto, a Padova.

Il popolo della Lega si raduna al Gran Teatro Geox di Padova: 3.000 militanti a riempire le poltroncine per la prima uscita ufficiale da candidato del centrodestra alla presidenza della Regione di Alberto Stefani. Niente alleati, per ora, l’evento è solo del Carroccio, aperto dagli applausi per i tre carabinieri che hanno perso la vita a Castel d’Azzano.

