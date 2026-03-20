Seggi aperti domenica 22 e lunedì 23 marzo

Il 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati a esprimersi sul referendum costituzionale confermativo relativo alla riforma della giustizia, che interviene sull’ordinamento della magistratura e introduce, tra le altre cose, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e l’istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare

NordEst – Si voterà domenica e lunedì, secondo quanto stabilito dal decreto elezioni che ha confermato la doppia data alle urne. I seggi resteranno aperti nel primo giorno di votazione dalle 7 alle 23, mentre il lunedì riapriranno alle 7 e chiuderanno alle 15. Poi inizierà lo spoglio delle schede. Complessivamente il corpo elettorale è composto da circa 50 milioni di persone, di cui 5 milioni sono studenti e lavoratori che vivono stabilmente lontano dal Comune di residenza.

Proprio su questa fetta di elettorato è nata una polemica tra le forze di maggioranza e opposizione in quanto il governo, nonostante quanto sperimentato già per le tornate del 204 e 2025, ha deciso di non includere i fuori sede nel decreto che ha definito l’election day. Per quanto riguarda il voto dei cittadini residenti all’estero, gli italiani iscritti all’Aire (l’anagrafe degli italiani residenti all’estero) potranno regolarmente votare per corrispondenza. Il referendum è di tipo confermativo: non richiede quindi il superamento del quorum.

Come si vota

Domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 23 marzo, dalle ore 7 alle 15, si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Qui è possibile visionare il fac-simile della scheda che verrà consegnata agli elettori. Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Gli elettori con disabilità che non possono esercitare autonomamente il voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia iscritta nelle liste elettorali di qualsiasi comune.

In merito il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale ha chiarito, con una recente circolare, che, per fruire del voto assistito, è possibile presentare anche la Carta Europea della Disabilità (EU Disability Card) – quando la stessa riporti la specifica indicazione della lettera “A”, che indica la necessità di accompagnatore – senza necessità di esibire ulteriori certificazioni. La circolare richiama inoltre i presidenti di seggio ad assicurare adeguato supporto agli elettori con disabilità che possano incontrare difficoltà nelle operazioni di voto, nel rispetto della segretezza e della volontà dell’elettore.

Per ulteriori informazioni sono disponibili online il Dossier sul referendum predisposto dalla Direzione centrale per i servizi elettorali e le FAQ che forniscono risposta alle domande più frequenti. Informazioni sull’affluenza ai seggi e sui risultati saranno disponibili sulla piattaforma Eligendo e sull’app Eligendo Mobile, disponibile per Android e iOS. In particolare, i dati sull’affluenza saranno rilevati alle ore 12, 19 e 23 di domenica 22 marzo e alle ore 15 di lunedì 23 marzo.