Alto Adige conferma affluenza tra le più basse al 38%

Bolzano conferma affluenza tra le più basse alle urne al 38%, a Trento vota il 65%, in Veneto il 63% alle urne, in Friuli Venezia Giulia il 61%

NordEst (Adnkronos) – A quasi un terzo delle sezioni scrutinate il no è al 54,42% e il sì è al 45,58%. Sono i primi risultati parziali del referendum disponibili su Eligendo con i dati in continuo aggiornamento.

Tutti i risultati in tempo reale

Affluenza, dato record dopo boom domenica. La prima giornata del referendum è andata in archivio con un affluenza al 46,07%, più del doppio rispetto a quella registrata nella prima giornata del referendum 2025 con quesiti su lavoro e cittadinanza (22,73%). Nel dettaglio, affluenza al 53,7% in Emilia Romagna, 52,49% in Toscana, 51,83% in Lombardia, 50,55% in Veneto e 50,11% in Umbria. In coda Sicilia con 34,94%, Calabria con 35,70% ma anche Alto Adige al 38%.

Il voto a NordEst

I risultati in Trentino Alto Adige (I dati nei Comuni trentini)

L’esito in Veneto

I dati dal Friuli Venezia Giulia